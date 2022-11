Ana Rosa Quintana ha mostrado su lado más bromista este martes durante la emisión de su programa. No era un día más ya que tocaba dar la bienvenida de nuevo a Joaquín Prat, que ha estado disfrutando de unas semanas de vacaciones. Ambos son la esencia del formato televisivo que triunfa en la franja de mañana y han exhibido la buena sintonía que tienen con un vacile mutuo.

La comunicadora ha presentado a los periodistas que le iban a acompañar en la mesa de actualidad, pero ha hecho un alto en el camino con Prat, destacando el dorado tono de piel que traía: Javier Casqueiro, Pilar Santos… y Joaquín Prat, con un color que es un insulto en este momento», ha ironizado Ana Rosa Quintana. Unas palabras que después matizaba de manera simpática: «Está muy guapo, que es lo importante». El presentador no podía aguantar la risa: «Es un color colombiano (…). He ido para ver cómo están las relaciones del Gobierno de España con el recién estrenado gobierno de Petro. Todo muy bien, hay cimientos sólidos», bromeaba.

Esta escapada al continente americano le ha servido al periodista para desconectar. Ha visitado sitios idílicos y se ha empapado de una cultura muy diferente, enriqueciendo la suya propia. Sin embargo, por poner una nota negativa, el clima que le ha tocado no ha sido el deseado: «Ha hecho algo de sol, aunque en Bogotá hubo lluvia. El tiempo está como en Madrid, día plomizo y de lluvia», ha apuntado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquín Prat Sandberg (@joaquinprat)

No cabe ninguna duda de que el buen ambiente reina en el plató de El Programa de Ana Rosa después de la reincorporación de La Jefa, como la conocen sus compañeros. Han sido once largos meses de ausencia en los que las muestras de cariño y recuerdo del resto del equipo hacia la presentadora han sido constantes.

Todavía resuena el discurso que utilizó Ana Rosa Quintana para presentarse de nuevo frente a su público: «Les dije que nos veríamos pronto, a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. Les dije que nos veríamos pronto, a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo (…) Tengo una deuda eterna con ese cariño que me ha llegado con todos ustedes, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. He recibido muchísimo amor de ustedes, de mis hijos, de mi marido Juan, de mis amigas, y sin ellos todo habría sido muchísimo más duro».

Ana Rosa Quintana fue protagonista hace unos días al recibir el cariño y un premio en manos de Susanna Griso, su histórica rival de las mañanas en televisión. Para ella tuvo buenas palabras: «Susanna siempre se ha portado tan bien, somos amigas, es tan generosa que para esto también se demuestra la categoría y ella tiene mucha. No sabes lo cariñosa que ha sido en todo este tiempo, pero esto es un acto de compañerismo y generosidad, porque somos competidoras. Es muy importante separar la vida y el trabajo