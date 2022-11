La sorprendente ilusión de Susanna Griso en su cara cara con Ana Rosa

El mundo de la comunicación ha vivido una noche muy especial. Ana Rosa Quintana ha recibido el Premio Merca2 a la Mejor Comunicadora del año. Un premio que le ha entregado Susanna Griso. A pesar de que ambas periodistas son ‘rivales’ en la pequeña pantalla, las dos han dado muestra de la buena relación que mantienen. Es más, han protagonizado un entrañable momento sobre el escenario.

La presentadora de Espejo Público no ha dudado en hablar sobre lo que ha supuesto para ella hacerle entrega del galardón a su compañera de profesión: «Me hace mucha ilusión entregarle personalmente ese premio. De hecho, pedí ser yo la que se lo entregase. Yo tenía que presentar la gala, porque hace dos años se suspendió por culpa de la pandemia y lo tenía ahí pendiente. Hace tres no pude recogerlo, porque justo falleció mi hermana, con lo cual a la tercera va la vencida y es una ilusión tremenda podérselo entregar a Ana Rosa, que como bien sabéis, ha vuelto a las pantallas».

A pesar de que ambas son rivales en la pequeña pantalla, tienen una buena relación: «Nos hemos seguido mucho. Ahora hablando de lo de mi hermana, ella fue la primera persona que me llamó cuando falleció y yo estaba muy pendiente también de su enfermedad, de su lucha y de su vuelta», ha dicho la periodista, que ha insistido en que las dos compiten, pero se llevan bien fuera de la pantalla.

La periodista le ha dedicado unas entrañables palabras a Ana Rosa: Lo que voy a decir esta noche es que hay que ser muy duro, muy fuerte, muy resiliente para soportar tantísimas horas en televisión. Esto es una maratón diaria y llevamos muchos años corriendo esa maratón. En su caso creo que son 18, 19 en el mío 17, cinco horas de televisión cada día. He hecho el cálculo bajando el ascensor y me salieron unas 23.000 horas, que no está mal. Creo que tenemos el récord de televisión. Hay que ser muy resistente y fuerte para soportar tantísima tensión y tanta entrega durante tanto tiempo, ha dicho Susanna Griso, que admita la fortaleza de Ana Rosa.

La catalana considera que su compañera ha hecho muy bien en bajar un poco el ritmo a su vuelta: «No son sólo las horas que estamos en directo, sino también los madrugones. Eso te impide llevar una vida normal y yo creo que lo que le toca ahora es cuidarse y cogerse un día libre entre semana para poder cargar pilas. Yo creo que ya ha hecho un esfuerzo por estar ahí en primera línea y creo que se lo tiene que tomar con calma, porque lo que te demuestra una enfermedad como la suya, un cáncer de mama, es que la vida es más importante que todo lo demás».

También Ana Rosa ha tenido unas palabras de cariño para su compañera de profesión: «Se ha portado siempre tan bien, es tan generosa… Tiene mucha categoría y ha sido muy cariñosa todo este tiempo», ha dicho sobre Susanna Griso. Ana Rosa ha declarado además que, el hecho de que Susanna Griso le haya entregado el premio es todo un acto de generosidad por su parte, porque son competidoras, pero ha recalcado que «una cosa es la vida y otra es el trabajo, es importante separar».

La veterana comunicadora, muy guapa con un elegante vestido en color negro, ha asegurado que este premio le hace mucha ilusión: «Este año es especialmente emocionante todo», ha comentado a su llegada al acto. Haciendo gala de su sentido del humor, Ana Rosa ha dicho que se la ha reconocido como mejor comunicadora a pesar de que en los últimos meses, debido a su baja por sus problemas de salud, “no ha comunicado mucho”, pero ha recalcado que vuelve con mucha fuerza y con ganas para seguir trabajando en esta nueva temporada.