Ana Obregón se ha estrenado como colaboradora de Y ahora Sonsoles, el programa a los mandos de Sonsoles Ónega en Antena 3. Visiblemente emocionada con su regreso a la televisión tras dos años sin incursionar directamente en la pequeña pantalla, la actriz ha participado de la tertulia de sociedad del espacio, sumándose con ello a otros rostros conocidos como María José Suárez, María del Monte, Paloma García-Pelayo o Beatriz Cortázar. «Me emociona lo que más del mundo estar en este programa. Sonsoles te admiro muchísimo. Me encanta este programa, me encanta estar aquí y me vais a tener todas las semanas. Maravilloso plató (…) He aceptado porque siempre tratáis a los famosos como que somos de carne y hueso, con respeto, con la veracidad de la información y sin amarillismo», han sido sus primeras palabras en plató.

Pero Obregón también ha querido intervenir en una conmovedora historia con la que no ha podido evitar emocionarse y recordar a su hijo fallecido, Aless Lequio; ligada a la polémica surgida en torno a las últimas declaraciones de Elle Macpherson, que ha revelado que hace siete años le fue diagnosticado un cáncer de mama que negó a tratarse con nada más que un «enfoque holístico», poniendo así en duda a la ciencia. «Fue un ejercicio maravilloso para ser fiel a mí misma, confiar en mí misma y confiar en la naturaleza de mi cuerpo y en el curso de acción que había elegido. Elegí un enfoque holístico. Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil», ha explicado la natural de Killara.

Ana Obregón, en ‘Y ahora Sonsóles’. (Foto: Antena 3)

El testimonio en cuestión es el de Luis Montoto, un hombre de mediana edad cuyas vacaciones este verano han terminado de la peor forma posible, pues le han diagnosticado un tumor cerebral inoperable, dándole tan solo unos pocos años más de vida. «Empecé a encontrarme mal después de la Eurocopa, hasta el punto de convulsionar y trasladarme de urgencia al hospital. Mañana empiezo la quimio. Me dijeron que me moriría en unos meses pero con la quimioterapia mi esperanza de vida se puede alargar», ha contado Luis. Un testimonio para el que Ana Obregón no ha dudado en valerse de su propia experiencia para darle ánimos. Aless Lequio, cabe recordar, falleció en marzo de 2020 a causa del sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que comienza como una proliferación de células en los huesos y el tejido blando que los rodea, que le había siso diagnosticado dos años atrás.

Ana Obregón ha animado a Luis a no perder la «esperanza» y a luchar: «No sabes lo importante que es el amor. Lo más importante, a parte de la ciencia y de la quimioterapia y la radioterapia, eres tú y tu cabeza. Cada dia que te levantes, como le decía yo a mi hijo, tienes que pensar que es día más y uno menos. Cada quimio es una menos (…) Pasar el máximo tiempo posible rodeándote de tu amor es importantísimo», le ha dicho. La actriz ha querido aprovechar el momento para mandarle fuerza a la esposa del hombre, Cristina, con quien se ha sentido especialmente identificada. «A tu mujer le voy a decir que haga lo que hacía yo. Yo, hasta cuando me pasaba meses seguidos en el hospital, me maquillaba para que Aless me viera fuerte, guapa», ha comenzado diciendo. «Cristina, sé lo que estas pasando, sé que todo te parece un infierno, que lo ves oscuro y que no ves salida, pero la hay. En algunos casos la hay», ha añadido.

Ana Obregón, en ‘Y ahora Sonsóles’. (Foto: Antena 3)

Para mostrar aún más su apoyo con el caso, Ana Obregón se ha comprometido a financiar los gastos del tratamiento del invitado del programa por medio de la Fundación Aless Lequio que nació con el único objetivo de recaudar fondos para potenciar la investigación contra el cáncer «en un país en el que cada año mueren 120.000 personas a causa de esta enfermedad».

El look de Ana Obregón para su vuelta a la televisión

Como no podía ser de otra forma, para su regreso a la televisión, Ana Obregón ha apostado por su color fetiche y/o talismán: el blanco. La natural de Madrid se ha enfundado en un vestido midi de escote asimétrico con drapeado fluido y falda tubo ceñida, que ha combinado con unas sandalias de tacón del mismo tono.