“Se apagó mi vida”, fueron las primeras palabras que dijo Ana Obregón el día que perdió a Álex Lequio. Desde entonces, la presentadora ha tratado de recomponerse de la dura pérdida que ha supuesto el joven emprendedor. Este primer domingo de mayo, como viene siendo habitual, se celebra el Día de la Madre y será el primero que la actriz pase sin su hijo. Sin embargo, pese al dolor que tiene en su corazón ha querido homenajearle con una bonita fotografía en la que aparecen juntos cogiéndose la mano y sonriendo.

Ha sido a través de sus redes sociales donde ha querido compartir la tierna estampa con el empresario. Además, ha querido añadir un texto cargado de sentimiento en el que ha simulado una conversación con el fundador de Polar Marketing. “Para todas las madres, futuras madres y en especial a las madres que han perdido un hijo”, ha comenzado diciendo. Ana Obregón ha expresado una vez más sus sentimientos y ha confesado que daría su vida por la de su hijo para que él volviera. Unas desgarradoras palabras que han ido acompañadas de un tierno mensaje que le dedicó Álex.

“Sé que lo harías, Mamá. -Lloro todos los días por ti Aless. -Lo sé, Mami porque recojo cada una de tus lágrimas. -Mamá tu fuiste la primera persona que me quiso y la primera persona que amé -Siempre estuviste cuando te necesité cogiéndome de la mano con amor hasta el final y siempre sabías cuando necesitaba un abrazo. Estoy cada segundo contigo, Mamá, en tu alma y tu corazón. Porque no me llevé tu corazón, pero si dejé el mío contigo. Un día te cogeré de la mano y te llevaré al paraíso, pero hasta entonces, mamá preciosa, cuando quieras verme solo tienes que cerrar los ojos y escuchar un susurro con lo ultimo que te dije: ‘te quiero desde siempre y para siempre, Mamá’”, ha escrito la intérprete de ‘Ana y los 7’. “Esas palabras las llevo grabadas a fuego en mi corazón mi Aless. Quizás algún día vuelva a vivir cuando nos reencontremos, pero por si no lo hago, nunca olvides que ha sido y es un privilegio ser tu madre y que te quiero más que a mi vida”, ha sentenciado el emotivo escrito que no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño.

Ana Obregón que poco a poco está retomando sus compromisos profesionales se ha refugiado todo este tiempo en las redes sociales. Plataforma en la que ha ido dedicando homenajes al hijo que tiene en común con Alessandro Lequio. Quedan apenas unas semanas para que se cumpla el primer aniversario de la muerte del joven, pero Ana no está sola, porque cuenta con el cariño de sus hermanos, de sus padres y de unos amigos que no le han dejado sola ni un solo segundo en esta dura etapa por la que está pasando.