El dilema de Ana Obregón: «Quitarte la vida o cumplir su deseo»

Ana Obregón ha concedido la que habría sido su primera entrevista tras convertirse en abuela. Finalmente, el resto de cadenas se adelantaron y su participación en Joaquín, el novato no ha conseguido ser la primera en emitirse. A pesar de este contratiempo, sí ha sido la única aparición televisiva en la que la bióloga ha hablado largo y tendido del proceso de gestación subrogada y del gran dilema de su vida: morir o seguir.

Como ya ha confesado en numerosas ocasiones, el mayor palo al que ha tenido que enfrentarse ha sido la muerte de su hijo, Aless Lequio. Una situación que jamás se habría imaginado y que cambió de forma radical su vida. Ahora, tres años después de su pérdida, la intérprete de Ana y los siete vuelve a tener un motivo por el que sonreír: Ana Sandra. Una decisión que tomó ella misma, sin contar con nadie, con el único objetivo de cumplir el último deseo de su hijo. Ana Obregón ha explicado cómo, antes de fallecer, Lequio escribió en un papel su última voluntad, la de formar una familia. Cabe destacar que a los enfermos de cáncer se les informa de la posibilidad de congelar los óvulos o espermatozoides en este caso porque una de las consecuencias de los tratamientos que reciben es la esterilidad.

Ana Obregón en el programa ‘Joaquín, el novato’ / Atresmedia

«Álex era muy niñero, se volvía loco con su hermanita, con la hija de Alessandro, y siempre me decía: ‘mamá, cuando me case voy a tener cinco hijos’. Quería una familia numerosa. Y es lo que me pidió. Y cumplir ese deseo es lo que me ha perdonado la vida cada día de estos tres años», ha confesado en el espacio de Antena 3, con un nudo en la garganta y visiblemente emocionada por recordar todo aquello que vivió junto al que considera el amor de su vida. En este momento, la bióloga ha destapado el gran drama de su vida: morir o seguir. «Solo había dos soluciones, una es quitarte la vida y otra cumplir su deseo», ha sentenciado.

Ana Obregón en el programa ‘Joaquín, el novato’ / Atresmedia

La actriz se debatió entre acabar con el dolor a través del suicidio o sacar fuerzas de flaqueza para cumplir lo último que su hijo le pidió antes de fallecer. Y eso fue lo único que le hizo levantar cabeza y luchar. A día de hoy, no se arrepiente de haber tomado la decisión de dar la bienvenida a Ana Sandra a través de la gestación subrogada, la única que ha conseguido devolverle la sonrisa y dejar el luto atrás.

El dardo a Alessandro Lequio

Pero Ana Obregón no ha sido la única involucrada en este proceso, pues cabe recordar que el italiano también es padre de Lequio, aunque no quiso formar parte de la decisión de la actriz de tener una nieta. Actualmente, y así lo ha confirmado ella, el que fuera colaborador de El programa de Ana Rosa todavía no conoce a la pequeña. «Alessandro no la conoce, pero la conocerá. Imagino que poco a poco», ha sentenciado. Durante estos meses, se ha cuestionado mucho la forma del comunicador de llevar la pérdida de su hijo, algo que su ex mujer entiende a la perfección: «Alessandro ha estado muy unido a mí en todo este proceso de duelo que hemos pasado los dos. Él lo lleva de una forma, yo de otra. Siempre estaremos juntos por nuestro hijo».

Ana Obregón en el programa ‘Joaquín, el novato’ / Atresmedia

Sin embargo, sus diferencias han sido siempre más que notables y, una vez más, Obregón no ha perdido la oportunidad de lanzarle un dardo: «Yo entiendo que él tiene a su familia, aunque Anita también es su familia».