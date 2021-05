Ana Obregón, desolada tras la muerte de su madre

Ana García Obregón ha sufrido un duro mazazo unos días después del primer aniversario de la muerte de su hijo, Álex Lequio. La actriz ha perdido a su madre, Ana María Obregón Navarro, tal y como ha revelado ‘¡Hola!’. Sin duda, un nuevo revés al que tiene que hacer frente la mítica presentadora. La abuela del joven emprendedor llevaba semanas arrastrando varias dolencias, de hecho, el pasado mes de abril fue ingresada por su deterioro estado de salud, pero a la semana fue dada de alta. Sin duda, una gran noticia para la familia. «¡Bienvenida a casa Mamá! Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa Mamá (eres una campeona)”, escribió feliz Obregón cuando su madre regresó a casa. Hace tan solo unas horas, la actriz ha tenido que dar el último adiós a la matriarca del clan en el Tanatorio de la Paz, situado en la localidad madrileña de Tres Cantos.

La intérprete ha ido a despedirse de una de las personas más importantes de su vida de riguroso negro ocultando su inmensa tristeza con las manos y unas enormes gafas de sol. No ha estado sola en estos momentos tan complicados, pues Celia y Amalia han sido sido quienes han acudido junto a ella para poder despedir a su madre. Totalmente abatida, Ana se ha agarrado a los brazos de sus hermanas para poder caminar hasta el coche. Debido al dolor que está sintiendo no ha podido mediar palabra con los periodistas que se encontraban en las inmediaciones del velatorio.

Poco después de abandonar el Tanatorio, la que fue pareja de Alessandro Lequio ha querido dedicar unas emotivas, pero desgarradoras palabras a su madre. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram junto a una tierna fotografía de su progenitora cogiendo en brazos a Álex Lequio. “Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. Mamá cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue que espero sea pronto, y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre”, ha escrito completamente rota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de numerosas muestras de cariño, pues es necesario mencionar que Ana García Obregón es uno de los rostros conocidos más queridos de nuestro país. “Mucha fuerza Ana. Lo siento”, ha comentado Alejandro de Miguel, su diseñador de cabecera y quien confeccionó el vestido que lució en el funeral de su hijo. “Mucha fuerza mi vida”, ha añadido Luis Rollán, con quien mantiene una excelente relación desde hace muchos años. Sea como fuere esto ha supuesto un nuevo batacazo para Ana Obregón. Mucha fuerza, Ana.