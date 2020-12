Ana Obregón regresa a los brazos de Álex en su sueño más emotivo

Por mucho que pasen los meses, y seguramente también los años, Ana Obregón dedicará buena parte de sus pensamientos a su hijo Álex. El joven se marchó antes de tiempo el pasado verano a causa de un cáncer que llevaba tratándose desde hacía dos años y, desde entonces, la vida de su madre no ha vuelto a ser la misma. Si bien los primeros momentos tras la muerte de su hijo fueron durísimos, en estas últimas semanas la polifacética madrileña parece haber recuperado un punto de su esencia y muestra de ello es que la veremos dar las Campanadas para Televisión Española el próximo 31 de diciembre junto a Anne Igartiburu.

Mientras llega el esperado momento, que seguro reúne a millones de personas para contemplar la esperada reaparición de Ana Obregón, ella continua compartiendo con sus seguidores en las redes sociales sus pensamientos más íntimos. El joven vuelve a ser el protagonista de uno de sus post, en el que aparece abrazado a la mascota de la familia, la perrita Luna, que falleció apenas unas semanas después de que lo hiciera su dueño. “Esta es la última foto que os hice a Luna y a ti en casa”, escribe la presentadora, que en un periodo de tiempo muy breve tuvo que despedirse de su hijo y de su fiel mascota. Una instantánea de lo más emotiva en la que los dos aparecen en el suelo, con Álex abrazando a Luna y mirando a la cámara con una sonrisa cargada de afecto hacia su madre, la encargada de capturar un momento que ya es eterno.

Mirando la instantánea Ana Obregón terminó durmiéndose, siendo el primer día en el que ha soñado con su pequeño desde su muerte. Un momento muy íntimo que ha querido compartir en su cuenta de Instagram con todos aquellos que le han mostrado su apoyo incondicional desde ese maldito 13 de mayo, en el que el mundo dejó de brillar para Ana.

Pero no solo eso, también algunos de sus sueños. Álex Lequio ha vuelto a ser el protagonista de sus pensamientos y de sus sueños y es que, como desvela ella misma, por fin ha soñado con él. «Anoche me dormí mirándola con los ojos humedecidos», comienza relatando Ana, dirigiéndose directamente a Álex, «soñé por primera vez contigo desde tu partida». “Entrabas en mi cuarto como cada mañana a darme los buenos días con Lunita ladrando. «Mami,¡he vuelto, estoy aquí!’, decías mientras yo te abrazaba muy fuerte intentando impedir que vieras mis lágrimas de felicidad. Era todo tan real… Entonces me desperté y empezó el día, otra vez la pesadilla disfrazada de realidad. De nuevo estaba flotando en una eterna «nada». ¿Será que la vida se convirtió para mí en una pesadilla y el sueño en mi vida? No lo sé. Solo sé que no veo la hora de que llegue la noche para soñar y así poder vivir y volverte a abrazar».

Sus palabras han vuelto a emocionar a todos los que siguen su cuenta. Y anónimos y famosos han querido mostrarle su apoyo, una vez más, con sus mensajes. Rostros conocidos como Lorena Gómez, Susana Uribarri, Rosa Benito, Arancha de Benito, Alba Carrillo, Jorge Cadaval, Patricia Cerezo o Tamara Gorro, que le ha dedicado este bonito mensaje: «Querida, en ese sueño tu pequeño té quiso hacer saber, que SIEMPRE estará junto a ti».