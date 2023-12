Ana Mena VS Ana Obregón: el ying y el yang de las Campanadas de TVE

Hace solo unos días, TVE sorprendía anunciando que los presentadores elegidos para las Campanadas de Año Nuevo serán Ramón García y Ana Mena. Una curiosa pareja que no hemos visto trabajar antes junta y que supone el debut de la cantante en un momento televisivo tan especial como este. Y es que mientras que el mítico comunicador ya es historia de la pequeña pantalla por retransmitir en directo los especiales de Nochevieja durante más de una década junto a su inseparable capa, lo cierto es que la joven malagueña será uno de los rostros más esperados por el público joven cuando lleguen las 12 el próximo 31 de diciembre, dejando fuera de la ecuación de La 1 tanto a Anne Igartiburu como a Ana Obregón.

Esta última anunciaba hace muy poco que había renunciado a presentar las Campanadas de 2024 para estar cerca de su nieta, Ana Sandra. «He dicho que no porque mira, de verdad, no me quiero separar de mi niña, es su primer año. Ya sé que estará dormidita pero me da igual, yo quiero estar a su lado mirándola y eso no me lo quita ni la Puerta del Sol, que lo he hecho no sé cuantos mil años, empecé con Joaquín Prat en el año 84 y estamos en el 2023. He estado ahí subida intermitentemente», explicó Ana Obregón dando así por zanjado el tema.

Y cuando parecía que Anne Igartiburu iba a ser la elegida, la cadena pública ha dado un giro de guion con Ana Mena. A sus 26 años, la joven es una de las cantantes del momento que cuenta en su haber con colaboraciones con artistas de la talla de Becky G, Omar Montes, Belinda, Fred de Palma o Abraham Mateo. Aunque muy pocos conocen una faceta que comparte con Ana Obregón: la de actriz. Y es que además de participar en el Festival de Sanremo en Italia, cuando era solo una niña debutó en el cine junto a Pedro Almodóvar con La piel que habito.

En la película, Ana Mena interpretaba el papel de la hija de Antonio Banderas, aunque su texto estaba en portugués, para lo cual ella aprendió 2palabra por palabra» cómo tenía que pronunciar todo el guion que le habían asignado. Desde luego, arrojo no le falta, tal y como ha demostrado siempre sobre el escenario, y esta es una cualidad que comparte con Ana Obregón, aunque sin duda las Campanadas de Ana Mena serán muy distintas a las de su predecesora.

Sobre todo por el tipo de público al que irán dirigidas este año, para lo que se espera que el formato sea algo diferente al de ocasiones anteriores. De hecho, RTVE ya ha adelantado que contará como invitada especial de la noche con la futbolista Jennifer Hermoso, campeona del mundo con la Selección Española. El año anterior, para dar paso al 2022 y la bienvenida al 2023, Ana Obregón estuvo junto a Los Morancos, Jorge y César Cadaval, y su mensaje se convirtió en uno de los más virales.

Y es que desde la Puerta del Sol, la actriz despidió un año especialmente difícil. «Hay tres personas que me están viendo desde un sitio privilegiado. Son las personas que más quiero en el mundo: mi padre, mi madre y mi hijo. Desde hace casi tres décadas tengo la suerte de estar en el balcón y desde aquí siempre les he mandado un besito a casa. Y hoy, si me perdonáis, quiero mandarles un beso al cielo», destacó. Este año, cederá el lugar a la cantante malagueña, que todavía no ha confirmado qué tiene pensado hacer para esa noche.