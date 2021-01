Ana María Aldón está imparable. Su paso por ‘Supervivientes’ fue solo el comienzo de una carrera televisiva que no ha hecho más que empezar. Aunque ella misma confesó, tras finalizar el reality de supervivencia en Honduras, que su intención no era la de empezar a trabajar en la pequeña pantalla, lo cierto es que no ha podido decir que no a la oferta de Mediaset. Convertida en una nueva colaboradoras de ‘Viva la Vida’, su nueva etapa laboral no ha estado exenta de polémica. Según se dijo en un primer momento, su marido, el torero José Ortega Cano, no estaría de acuerdo con que su mujer cruzase la línea y diera un paso adelante. Pero el matrimonio desmintió que la decisión de la gaditana hubiese provocado problemas en la pareja.

Se ha convertido en uno de los nuevos rostros de Mediaset y del saloncito y el plató del programa que presenta Emma García cada fin de semana, Ana María ha pasado a ser una de las participantes de la nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. Una entrega donde compartirá mesa y mantel con otros rostros conocidos como el actor Jorge Sanz, la ex Miss España María, Jesús Ruiz, y su compañero de programa, José Antonio Avilés. En el primer capítulo de este 2021 el cordobés fue el elegido para hacer las veces de anfitrión. Todo lo que toca Avilés suscita una polémica y su cena no iba a ser menos. Además de sus rifirrafes con algunos de sus invitados, hubo un momento que marcó su velada, o más bien la de Ana María Aldón.

Todo por culpa del tiempo del preparado del segundo plato. El tertuliano pasó más rato del esperado en la cocina, y ya se sabe que quien espera desespera. Y qué mejor manera que combatir esa ‘desesperación’ dándose un paseo por las estancias de la casa y, de paso, registrar la habitación de su anfitrión. Ana María, Jorge y María Jesús se sorprendieron nada más entrar en el dormitorio gracias al cuadro situado sobre el cabecero de la cama: un retrato de Avilés completamente desnudo. Esto solo era el principio.

El momento culmen del registro fue cuando la mujer de Ortega Cano cogió el neceser que había encima de la mesilla de noche. «No abras eso, por Dios, qué asco. Metedlo todo ahí, no toquéis nada», exclamaba Jorge Sanz a sus compañeras. Pero no hay nada como prohibir hacer algo, que allá que se lanzan los interlocutores. En este caso, Ana María Aldón, que como si no fuera con ella no solo abrió la bolsa de aseo, sino que además sacó lo que más le llamó la atención: un preservativo. «Uy, ¿qué es esto?», dijo sorprendida. «Esto es un chicle, ¿quieres un chicle?», le ofrecía a María Jesús.

Y la curiosidad mató al gato. La diseñadora decidía abrirlo y su reacción no dejó lugar a dudas, era la primera vez que veía uno. «Me ha impactado», reconocía después. «No eran chicles, eran preservativos, yo me he quedado…». En ‘shock’, así fue la expresión de la cara de Ana María Aldón después de coger el preservativo, abrirlo con soltura y ver que no era un chicle como ella había supuesto. La diversión y lo surrealista está asegurada en esta 14 edición del concurso que anteriormente ganó Irene Rosales. Por el momento, el primer anfitrión no se ha ganado el favor de sus compañeros. Ni por sus platos ni por su actitud.

Es la primera vez que Ana María Aldón vuelve a la pequeña pantalla después de confirmarse que tanto ella como Ortega Cano, el hijo que tiene en común y Gloria Camila, habían dado positivo por coronavirus tras una reunión familiar en Navidad. Afortunadamente ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ se grabó semanas antes de los resultados de su PCR. El pasado fin de semana, y durante una breve conexión por videollamada con ‘Viva la vida’, el matrimonio confirmó que ya son negativo, por lo que la colaboradora ya está deseando regresar a su puesto de trabajo.