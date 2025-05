Ana Botella elige la ópera para presentar en sociedad a su nieto mayor, Alejandro Agag Aznar

La noche madrileña volvió a vestirse de gala este miércoles, 14 de mayo, con motivo del esperado estreno de la ópera Attila en el Teatro Real, una velada en la que la cultura, la moda y la alta sociedad se dieron cita bajo un mismo techo. Entre las asistentes más destacadas se encontraba Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid, quien no sólo demostró su amor por las artes escénicas, sino también su sofisticado gusto por la moda. Ana Botella llegó al Teatro Real acompañada por un joven con quien posó con naturalidad y elegancia frente a los objetivos de los fotógrafos congregados en el lugar expresamente para la ocasión. Para esta cita con la ópera, Botella optó por un look impecable que reafirma su estilo sobrio, refinado y perfectamente adaptado al protocolo de un evento de esta envergadura. Su acompañante es Alejandro Agag Aznar, su nieto mayor y uno de sus grandes apoyos. El joven está a punto de cumplir 21 años y vive fuera de España, por eso sus apariciones públicas son tan escasas. Su trayectoria es muy discreta, pero se sabe que está vinculado con la alta sociedad.

La ex alcaldesa lució un conjunto de dos piezas en tono crudo, compuesto por un pantalón palazzo de caída fluida y una blazer estructurada, con hombros marcados y corte recto. Bajo la chaqueta, llevaba una blusa blanca con estampado floral negro, que aportaba un sutil contraste cromático y un toque de dinamismo al conjunto. El estampado floral en negro sobre fondo claro resaltaba con discreción, sin romper la armonía del estilismo. En cuanto a los complementos, Botella apostó por la sobriedad con un bolso de mano negro, estructurado, que combinaba perfectamente con el conjunto. Unos pendientes perlados de gran tamaño y un fino collar dorado completaban el estilismo, aportando un toque de luz y sofisticación. El maquillaje, discreto pero cuidado, destacaba sus labios en un tono rojo coral, y su melena suelta, peinada con ondas suaves, enmarcaba su rostro con naturalidad.

Ana Botella en el Teatro Real de Madrid. (Foto: Gtres)

Ana Botella demostró una vez más que la elegancia no necesita estridencias. Su presencia en el Teatro Real fue sinónimo de distinción, y su outfit encajaba a la perfección en un evento donde lo clásico y lo contemporáneo se entrelazan, al igual que ocurre en el propio arte operístico.

Ana Botella coincide con Helen Svedin en el Teatro Real

Entre los rostros conocidos que también acudieron al estreno de Attila se encontraba la modelo Helen Svedin, habitual en este tipo de eventos culturales y esposa del ex futbolista Luis Figo. Svedin optó por un traje sastre azul con textura discreta, compuesto por blazer entallada y pantalón de corte recto, que combinó con un top negro básico y un bolso negro trenzado tipo bandolera, con aire artesanal y moderno. La modelo sueca completó el look con unas gafas de sol oscuras y el cabello suelto, peinado con raya al medio, en un estilo relajado pero sumamente chic.

Helen Svedin en el Teatro Real de Madrid. (Foto: Gtres)

La coincidencia de ambas figuras públicas en este entorno cultural no pasó desapercibida. Mientras Ana Botella representaba la elegancia clásica, Helen Svedin ofrecía un contrapunto más moderno y fresco, sin perder un ápice de sofisticación. Dos estilos distintos, pero igualmente acertados para una noche dedicada al arte y al talento lírico.