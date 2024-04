Fue el pasado viernes cuando LOOK se hizo eco, en exclusiva, de los planes de boda de Alonso María Aznar, el menor de los tres hijos del matrimonio formado por José María Aznar, ex presidente del Gobierno, y Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid; y Renata Collado. No obstante, no ha sido hasta hoy cuando la información ha sido confirmada, públicamente, por la madre del novio. «Es verdad, se casa. Se casan en México», ha confesado. La pareja contraerá matrimonio a principios del próximo mes de diciembre en Mérida, la capital del estado mexicano de Yucatán.

Hasta allí, se espera que se desplacen numerosos rostros conocidos de la política, la economía y la sociedad española, como la cúpula del Partido Popular (PP) o los popes de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, que preside el ex presidente del Gobierno, entre otros.

Ana Botella y su hijo, Alonso Aznar, en Madrid. (Foto: Gtres)

La celebración de este matrimonio se producirá después de tres años de relación entre los futuros marido y mujer, pues fue en 2021 cuando se conoció que Alonso, empresario al frente de la inversora Zala Inversiones FP, había comenzado un romance con la fotoperiodista y activista medioambiental mexicana. Asimismo, este enlace supondrá que José María Aznar y Ana Botella hayan casado a sus tres hijos. La primera en pasar por el altar fue la mediana de ellos: Ana Aznar, hoy profesora de Psicología en la John Cabot University de Roma, donde se ha instalado desde hace más de un año procedente de Londres con su marido y sus cuatro hijos. El sí, quiero, celebrado el 5 de septiembre de 2002 en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid, fue bautizado por los medios de comunicación como la «boda de la tercera infanta» debido a la gran expectación que suscitó y a la larga lista de invitados, entre los que destacan Silvio Berlusconi, Julio Iglesias, Isabel Preysler o Miguel Boyer.