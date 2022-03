Así es ‘Project 2024’, el impresionante megayate de 182 millones de Amancio Ortega

Amancio Ortega ha vuelto a acaparar el foco mediático. En medio de una situación tan convulsa como la que se está viviendo a nivel global, el fundador de Inditex ha querido aprovechar para darse un capricho que no ha pasado desapercibido. Y es que, teniendo en cuenta que está a la vuelta de la esquina el verano, el empresario se ha hecho con Project 2024, un megayate con el que promete ser el rey de la costa gallega y alrededores.

Como apasionado de la navegación, Amancio ha seguido a rajatabla eso de “renovarse o morir” con respecto a sus embarcaciones. Es por ello que el padre de Marta Ortega puso a la venta su conocido Drizzle por 76 millones de euros. Una cifra no apta para cualquier bolsillo y un movimiento que resultaba de lo más extraño. No obstante, ha sido ahora cuando se ha conocido el motivo de esta inesperada venta por parte del patriarca de la familia Ortega, que no es otro que la adquisición de una nueva y majestuosa embarcación. El ya conocido como Project 2024 es nada más y nada menos que un megayate que supera incluso al anterior en un sinfín de aspectos. Aunque tendrá que esperar al 2024 para estrenarlo, todo apunta a que este barco se convertirá de inmediato en uno de los más vanguardistas del planeta.

El creador de Zara ha confiado al astillero Feadship la construcción de este yate, el cuál tendrá un valor de 182 millones de euros. Atendiendo a la importante petición de Amancio, la empresa holandesa se ha unido para llevarlo a cabo con Nauta Design, uno de los estudios de mayor envergadura a nivel internacional en este tipo de proyectos gracias a su exquisito gusto, en el que se combina la elegancia y la práctica para dar lugar a embarcaciones de la talla del futuro Project 2024.

Según ha informado ABC, la nave del nuevo yate de Amancio contará con 72 metros de eslora. Con un carácter familiar muy marcado, esta embarcación contará con varios espacios abiertos en el interior y un reparto en el exterior gracias al cual se aprovecharán al máximo todos los rincones con el fin de que los inquilinos disfruten al máximo de su estancia. Por si fuera poco, Project 2024 también contará con un jacuzzi circular rodeado de sofás y cojines, además de una piscina de tres metros en la que la familia Ortega podrá disfrutar de un baño con vistas especiales. Entrando en el interior, destaca especialmente un mobiliario moderno con ligeros toques setenteros en os que la madera y otros materiales como el bambú o la rafia son los grandes protagonistas. Además, el salón cuenta con una mesa enorme para que la familia al completo pueda disfrutar de una velada cargada de diversión. Y, cómo no, quien quiera también podrá descansar en alguna de las suites que conforman una embarcación de ensueño, con balcones incluidos también para un total de 18 miembros de la tripulación, ideal para viajes largos y cortos.