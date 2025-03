Almudena Cid está en un maravilloso momento de su vida, con proyectos que la ilusionan y dejan ver una faceta de ella que desconocíamos. Siempre ha sido una deportista de élite y le ha permitido conocer a personalidades y autoridades como los Reyes de España. A sus 44 años puede decir que ha estado en más de unos Juegos Olímpicos, cuatro para ser exactos: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. En los dos últimos tuvo el placer de conocer a sus majestades, pero tiene en su memoria el recuerdo de un encuentro muy especial con Doña Letizia cuando todavía no era reina.

«A mí siempre me ha encantado. Me acuerdo una vez que Letizia, cuando aún no era reina, princesa, vino a los Juegos Olímpicos en Atenas, pero también en Pekín, y recuerdo su interés por los maillots, por el entrenamiento», ha explicado añadiendo «tenía mucho interés por lo que hacíamos y qué es lo que había detrás», ha confesado la gimnasta en el marco de la 28.ª edición del Festival de Málaga.

Ha añadido también que le llamó mucho la atención ver cómo la madre de la princesa Leonor se preocupaba por los deportistas españoles, reconociendo también que le sorprendió que supiera quién era ella. «Yo, vamos, chapó, porque mira que se encuentra con miles de personas, pero vamos, increíble», ha concluido sonriente y feliz de rememorar aquel instante en el que todavía competía y se dejaba la piel por dejar su huella en el deporte y así lo hizo.

Almudena Cid se ha sincerado sobre aquella etapa en la que iba de una competición a otra sin descanso, con mucho esfuerzo y muchos entrenamientos. Lo ha hecho en la fiesta de clausura de la cita del cine, vestida de blanco con un mono de pantalón blanco encorsetado en la cintura y camisa de gasa, fruncida en el pecho, con mangas abullonadas y puño cerrado con lazada igual que el cuello. Esta elección estilística dista mucho de la que eligió para la alfombra roja del festival, donde la vimos de negro con un vestido largo hasta el suelo. A pesar de estas diferencias, Almudena ha optado en ambas ocasiones por las transparencias, los tejidos fluidos, las cinturillas marcadas y los drapeados y fruncidos.

Su nuevo proyecto audiovisual

Temas estilísticos aparte, la gimnasta está inmersa en un proyecto personal que la llena de ilusión. Almudena está en plena producción de un documental sobre su vida. «Todavía estamos en el proceso creativo. Va a estar la figura que he sido para el deporte y la que sigo siendo ahora después de 17 años retirada, que es muy fuerte. Es muy fuerte que tú le preguntes a una niña de rítmica con 6 años que no estaban ni en pronóstico, no tenían los padres, no se conocían. Y de repente te tienen como ídolo y referente. Es algo anormal, no ha pasado tanto en la histora», ha explicado completamente emocionada, con un brillo en sus ojos y una gran sonrisa en su rostro.

«Yo me retiré en 2008 como gimnasta y ya en 2011 empecé a hacer mi primera serie. Hice teatro. Lo que pasa es que es verdad que pesa exponencialmente la carrera deportiva, como es normal, porque ha sido mundial», ha explicado Cid al hablar entre la diferencia de su carrera deportiva y la actual artística. Ha revelado que fue su etapa como atleta de élite la que le ha ayudado a soportar la dureza de los rodajes, ensayos y grabaciones.

«Lo bonito es que muchas cosas que he ejercitado dentro del deporte, la capacidad que he tenido para sostener tanto esfuerzo, tanto dolor… cuando he empezado esta profesión me he dado cuenta de que hay muchas cosas que he podido trasladar. Tengo aguante para ciertas situaciones porque en el deporte he sufrido muchísimo y entonces, pues, cosas que igual alguien en otro momento no lo aguantaría, pues yo lo sostengo bien. No me importa meter horas o tener horarios horribles», ha manifestado al recordar cómo vivió la dureza y exigencia de la gimnasia rítmica y trasladarlo a su actual momento vital.

«Yo como gimnasta he salido delante del público a enseñar mi trabajo en 90 segundos con el cuerpo y ahora le añado las palabras, pero ya hay una conciencia corporal adquirida de la etapa deportiva», ha explicado, demostrando que deporte y actuación «no está tan alejado», pudiendo hacer una fusión de ambas disciplinas que pronto podremos descubrir cuando publique su documental.