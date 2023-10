Almudena Cid se abre en canal sobre su ruptura con Gálvez: «Tuve pensamientos desafortunados»

Se ha hecho derogar. Almudena Cid ha sido este jueves la protagonista de una nueva entrega de Joaquín, el novato, el programa que conduce el deportista, Joaquín Sánchez, en Antena 3, donde se acerca a las profesiones de los rostros más famosos de la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras. La ex gimnasta rítmica, actriz y escritora española ha ahondado en los últimos (o primeros) acontecimientos de su vida, que han marcado las portadas de la prensa del corazón.

La deportista ha hablado sin tapujos de su año más difícil junto al que fuera jugador del Real Betis Balompié y, por consiguiente, de la oscuridad en la que se sumergió tras su ruptura con el presentador Christian Gálvez, tras más de una década juntos. «Lo he pasado muy mal. El final de mi carrera coincidió con el final de mi vida en pareja. Cuando de repente llega algo que tu no esperas…sentí que mi vida entera se había ido. He tenido que hacer un trabajo importante, estuve muy mal pero tenía que pasarlo. He entendido que mi valía depende de mí. La gimnasia me ha salvado. Cuando la vida me paró me di cuenta de que hubo mecanismos que empezaron a actuar y no sabía que tenía. Entendí que mi valía dependía de mi. Tuve pensamientos muy desafortunados», ha contado.

Almudena Cid en ‘El Novato’ / Antena 3

Fue a finales de 2021 cuando se conoció que Christian Gálvez y Almudena habían puesto fin a su matrimonio por, aparentemente, «evidentes menos luces que sombras en la convivencia entre ambos», y por la negativa de la ex gimnasta rítmica y actriz española de ser madre. Sin embargo, pronto surgieron rumores de una posible infidelidad del que fuera presentador de Pasapalabra y actual conductor del concurso 25 palabras a Cid con la periodista Patricia Pardo, con quien casualmente inició una relación hace ahora justamente un año, se ha casado y estrenará paternidad a comienzos del año que viene.

Preguntada expresamente por ello, y específicamente por el perdón a Gálvez, Almudena no duda: «Sí, pero porque no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo, y con aceptarme yo. En mi relación entendí que sacrificándose conseguía cosas, entonces en la vida en pareja creía que sacrificándome conseguía cosas, y no es así», señala.

Almudena Cid en ‘El Novato’ / Antena 3

Durante la entrevista, Almudena Cid ha hablado también de Gerardo Beodia, el agente de futbolistas con quien comenzó una relación sentimental el pasado mes de julio. Su relación, cabe recordar, se confirmó después de que una conocida revista de la crónica social llevara a su portada unas imágenes de la deportista con Gerardo, disfrutando de una jornada de compras, en actitud muy relajada y cómplice. «Estoy feliz. Estoy en un momento maravilloso. Yo creía que estaba enamorada pero ahora he descubierto que el amor es esto otro».

Berodia, de cuarenta y un años, actualmente ejerce como agente deportivo. Es madrileño y desarrolló su carrera en la cantera del Real Madrid, así como en otros equipos como el Leganés, Zamora, Ponferradina, CD Lugo, Rayo Majadahonda y Unión Adarve hasta el año 2019, cuando decidió retirarse.

Almudena Cid en ‘El Novato’ / Antena 3

En su entrevista, la vasca también ha contado a Joaquín la dureza del camino hacia unos Juegos Olímpicos, y hecho especial hincapié en los 90 segundos que ha tenido para demostrar lo preparado en cuatro años y en su retirada. «Ojalá la vida me dé más de 90 segundos para demostrar mi valía», ha asegurado. «Al retirarme sentí una crisis de identidad. De mi carrera me quedo con mi última etapa porque tenía un sentimiento de competencia muy alto».

El programa de Almudena Cid ha sido el cuarto de la segunda temporada de Joaquín, El Novato, en la que quedan por aparecer Gemma Mengual y Amaya Valdemoro, Sonsoles Ónega, Bárbara Rey, Paco León, Manuel Carraco, Gérard Piqué o Ibai Llanos, entre otros.