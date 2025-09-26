Alfonso Díez confirma su asistencia a la boda de Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan están a punto de convertirse en marido y mujer. Será el próximo 4 de octubre cuando se suban al altar para darse el «sí, quiero» en una ceremonia religiosa que tendrá lugar en Sevilla, concretamente en la Iglesia de Los Gitanos. Hasta allí se desplazará una larga lista de invitados que, hasta ahora, está siendo un misterio. Y es que, lejos de conocerse el número exacto de personas que estarán presentes en el enlace nupcial, existe una gran expectación por conocer qué miembros del clan acudirían, ya que cabe recordar que, desde la muerte de la duquesa de Alba, las tensiones han marcado las relaciones entre todos. Sin embargo, en las últimas horas, Alfonso Díez, viudo de la aristócrata mencionada, ha confirmado que estará al lado del duque de Arjona en uno de los días más importantes de su vida.

«Sí, soy uno de los invitados. […] No es una amistad lo que tenemos. Es un cariño especial. Son palabras mayores», confesaba mientras paseaba por Madrid.

Alfonso Díez en Madrid. (Foto: Gtres)

Aprovechando su intervención con los medios, los reporteros quisieron preguntar a Alfonso Díez sobre el estado de salud de Fernando Martínez de Irujo, que padece cáncer. «Sí, se encuentra mejor. Por supuesto que hablo con él», explicaba. Por otro lado, mencionando Curro Romero y a su último revés de salud, Alfonso le ha definido como «todo un superviviente».

Todo lo que se sabe sobre la lista de invitados

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, lejos de ser algo íntimo, se espera que sea un evento de gran envergadura, por lo que es muy probable que reúna a gran parte de la jet set española. En cuanto a los familiares, más allá de Alfonso Díez, en los últimos días también se ha confirmado que Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba y hermano mayor de Cayetano, tampoco se perderá uno de los eventos más esperados del año. Una presencia que ha llamado la atención de propios y extraños, ya que ambos han mantenido una relación complicada desde que falleció su madre en 2014 y su herencia generó un punto de inflexión.

Carlos Fitz- James y Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Eugenia Martínez de Irujo, la otra hermana del novio, llevaba mucho tiempo sin mantener ningún tipo de contacto con Cayetano. Sin embargo, en los últimos meses, han conseguido dejar a un lado sus diferencias y ha confirmado que tampoco se perderá la boda del conde de Salvatierra. Se espera que acuda con su hija, Tana Rivera, y con su pareja, Narcís Rebollo.

Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo. (Foto: Instagram)

Por otro lado, varios medios han señalado que Amina, la hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, será la madrina de la ceremonia. Sin embargo, la mexicana no figura entre las lista de invitados ya que, según lo publicado, los familiares han decidido que no es lo más apropiado por el revuelo mediático que rodea a su vida a día de hoy.