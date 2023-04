Desde su separación, Ana Obregón y Alessandro Lequio han intentado mantener una buena relación por petición expresa de su hijo antes de fallecer. Sin embargo, sus diferencias son más que evidentes. Primero fue el desencuentro con la Fundación Aless Lequio y ahora su buena sintonía se ha roto por completo tras la llegada de Ana Sandra a sus vidas. «Llevo 25 años casado y con una familia. Mi vida es otra», decía el colaborador en El programa de Ana Rosa.

Ahora, cuando la llegada de su nieta y de Ana Obregón a España es inminente, el italiano lo tiene claro: se va a mantener al margen. Mientras continúa con la estrategia del silencio para no alentar la polémica, su entorno más cercano ha confirmado que su actitud detrás de las cámaras es muy diferente y que, por supuesto, no tiene intención de conocer a la pequeña de momento. Con este último movimiento, el italiano deja constancia de que este reencuentro del que tanto ha hablado la actriz, no se producirá, al menos, a corto plazo.

Unas declaraciones recogidas por la revista Lecturas que deja patente la mala relación de la ex pareja. Esta fuente ha revelado, además, que cuando Lequio se siente en confianza, ha dejado claro que no apoya la decisión de Ana Obregón: «Se calla y prefiere no enfrentarse a ella por miedo al escándalo, tiene mucho que proteger». Si bien es cierto que cuando se trata este tema en la pequeña pantalla él se mantiene en silencio, en su actitud y en las escasas palabras que ha pronunciado se puede apreciar que no está de acuerdo ni con esta nueva maternidad ni con la publicación de El chico de las musarañas, libro que no solo recoge las reflexiones de Aless Lequio, sino también el dolor de la bióloga tras perder a su hijo y el intento de suicidio que vivió, algo que para Alessandro Lequio se tendría que haber quedado en la intimidad.

El fin de su amor

Hoy, más que nunca, vuelve a cobrar sentido esa mala relación de la que se habló cuando Ana Obregón y Alessandro Lequio pusieron fin a su romance tras una infidelidad del italiano. Lecturas se ha puesto en contacto con un amigo de la actriz, Carlos Ferrando, que ha destapado cómo su entorno más cercano vivió esta pesadilla de historia de amor: «Los que queríamos a Ana no soportábamos a Alessandro. Los primeros meses estaba feliz, pero enseguida se le borró la sonrisa».

Pese a la tormentosa separación que la intérprete de Ana y los siete vivió y que ella misma relata en su autobiografía, Obregón siempre ha intentado derrochar buena complicidad delante de las cámaras. Hasta tal punto que no dudó en defenderle cuando Antonia Dell’Atte reveló los malos tratos sufridos a manos del italiano. «Ella sabe lo que me ha hecho», sentenció la presentadora italiana. A pesar de todo, la bióloga no dudó en tachar a Alessandro de «celoso y posesivo» en su libro, algo que recuerda Carlos Ferrando como si fuera ayer: «Muchos sabíamos lo que estaba sufriendo, pero disimulaba (…) A él se le acabó el chollo cuando lo echó, intentó volver con ella como un loco, pero no lo consiguió».