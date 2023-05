Tamara Falcó está viviendo una ajetreada cuenta atrás en todo a lo que respecta a su boda con Íñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo 8 de julio, en el palacio de El Rincón, en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid. Si bien todo iba según lo previsto, la ruptura del contrato con Sophie et Voilá, firma que iba a diseñar su vestido de novia, ha provocado que la hija de Isabel Preysler se quede sin atuendo para su gran día. A grandes males, grandes soluciones. La marquesa de Griñón se desplazaba hasta Nueva York, Estados Unidos, en un viaje exprés para poner fin a este problema que tantos quebraderos de cabeza le están ocasionando.

Y no solo eso, su peso se ha convertido en objeto de debate en las últimas horas. La primera en hablar sobre ello era Bibiana Fernández en El programa de Ana Rosa. Según su punto de vista el que, finalmente, haya tenido este revés con sus diseñadoras del vestido de novia tiene que ver con el peso que ha cogido la hija de Carlos Falcó en los últimos meses. «Ha cogido peso y se puede vestir de novia y de trapecista», dijo en el espacio el pasado lunes, 22 de mayo, añadiendo que este es el verdadero problema de la hija de Isabel Preysler, y no el poco tiempo que queda para su boda. Tal y como explicó, cuando comenzó la colaboración con las diseñadoras vascas, su talla era muy diferente a la que luciría a día de hoy: «Supongo que a ninguna vasca de este país le interesa decirle que no a Tamara Falcó por la trascendencia que tiene. Wes Gordon se va a encontrar con una mujer que no es la mujer que él recuerda del reality donde fue a visitarle. No me estoy metiendo con ella». Después de estas declaraciones, Alessandro Lequio se ha pronunciado este martes, 23 de mayo, y ha hecho gala de su habitual sinceridad.

Un día antes comentaba que «el perímetro de Tamara es el doble del de su madre. Eso tiene repercusión en la elección del traje de novia, ya que ella muy a disgusto con sus formas». Y horas después, ha asegurado que «veo mal que diga que trabaja con un diseñador y luego a la hora de la verdad encargue a otros su vestido de novia». «Se ha convertido en una lianta, en una persona que antepone el dinero a otras cosas», ha añadido, sin pelos en la lengua.

«La sensación que tengo es que Íñigo Onieva se ha dado cuenta de que ella no es Santa Bernardita», ha proseguido en su relato. Y no solo eso, porque también le han caído reproches al empresario por parte del italiano. «Elegir entre la elegancia de un diseño o la rentabilidad de un diseñador que firme el modelo… La gente normal, la gente seria y la gente que se viste por los pies tiene un traje de toda la vida. Eso es lo que hace la gente de bien». Por último, ha querido zanjar con una contundente declaración: «El gran pecado de todo esto es que es una señora caprichosa que piensa que todo el mundo tiene que estar soltando euros mientras baila».