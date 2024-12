Alessandro Lequio y Ana Obregón, juntos por su hijo: "Nunca ha habido ningún problema"

El próximo 28 de diciembre se celebrará un partido benéfico en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, cuya recaudación estará destinada íntegramente a la Fundación Aless Lequio, que nació con el único objetivo de recaudar fondos para potenciar la investigación contra el cáncer, y que presiden Ana Obregón y Alessandro Lequio. Ha sido la propia actriz, de hecho, quien este jueves, 12 de diciembre, ha presentado este nuevo proyecto ante los medios de comunicación hace escasas horas, entre los que se encontraba el programa Vamos a ver, en Telecinco.

Con motivo de la cita, la bióloga ha entrado en directo en el citado programa, donde además de conversar en directo con el padre de su hijo, no ha podido contener la emoción al recordar a Aless, fallecido en mayo de 2020 debido a esta enfermedad. «Gracias por apoyar este partido que es tan importante y tan emocionante tanto para Alessandro como para mí, porque sabéis que el deseo de nuestro hijo era crear una fundación y este partido que organiza Richy Castellanos durante 31 años, que sea a beneficio de la Fundación de Aless, me emociona mucho», ha comenzado diciendo Ana Obregón a la vez que ha confirmado que será la encargada de hacer el saque de honor junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Inmediatamente después a estas palabras, Ana Obregón no ha querido perder la oportunidad de dirigirse a Alessandro Lequio para agradecerle su implicación en la rueda de prensa que había tenido lugar poco antes para presentar el proyecto benéfico. «Alessandro, gracias por llamar antes», ha expresado la actriz en directo. Unas palabras que la reportera del espacio ha querido destacar apovechando la pregunta de si negaba o no que existiera un conflicto entre ellos: «Habéis demostrado una vez más lo unidos que estáis porque Aless se merece esto y mucho más».

Ante esta afirmación, Ana Obregón ha replicado a la periodista con una pregunta directa a su ex pareja, generando un pequeño momento incómodo para ambos en pleno directo: «Alessandro, ¿tú qué dices?», ha dicho. «Sí, claro. Por supuesto, nunca ha habido ningún problema, siempre nos hemos llevado de maravilla», ha contestado el colaborador. Aunque Alessandro Lequio suele optar por mantenerse en un discreto segundo plano en lo relacionado con la fundación, ha confirmado su presencia en el partido benéfico, que contará con la participación de más de 80 figuras destacadas del mundo del espectáculo, el deporte y la cultura.

En su intervención con el programa a los mandos de Joaquín Prat, Ana Obregón no ha querido desvelar si Lequio ya ha conocido a su nieta Anita, nacida en Miami por gestación subrogada. No obstante, una vez más, la actriz ha expresado su deseo de que, en el futuro, sea la pequeña Anita quien asuma el liderazgo de la fundación creada en memoria de su padre. Muy emocionada, Ana Obregón ha reivindicado asimismo la importancia de la investigación del cáncer en nuestro país. «En España no se habla de esto: cada día mueren 300 personas de cáncer y se diagnostican 700 nuevos casos», ha recordado la actriz, se queja especialmente de la ausencia de financiación: «Nosotros somos pequeñitos pero hemos podido financiar ya casi 300.000 euros, donar a proyectos importantísimos».