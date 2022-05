Sueño cumplido para Alejandro Sanz. El intérprete de Amiga mía ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida, cuando ha salido elegido para hacer el saque de honor en el que ha sido el último partido del Real Madrid en la temporada liguera. Un partido que se ha tomado como preparación para la final de la Champions que tendrá lugar el próximo 28 de mayo en París. Antes de empezar el encuentro que ha finalizado con un empate a cero, el artista, socio de honor del equipo blanco y reconocido aficionado bético, ha bajado hasta el campo para protagonizar el saque de honor con ‘el corazón partío’ ante los dos equipo que más admira, a los que él mismo denomina como los “dos amores” de su vida.

Un momento único y especial que ha vivido como un niño, dejando para el recuerdo un vídeo en su cuenta de Instagram para que sus fans repartidos por el mundo entero puedan disfrutar como él disfrutó en la noche de ayer. “No sé si lo he hecho bien o mal. Lo que sí sé es que ha sido un privilegio este saque de honor”, ha escrito en sus redes sociales. Sin embargo, no ha querido perder la oportunidad de bromear, como acostumbra a hacer: “Un poco más… caliento y salgo”. Fue hace justo un año, en la temporada 2021, cuando el intérprete de Cuando nadie me ve se convirtió en socio de honor del club madridista. Y ahora, recién aterrizado en España tras poner punto y final a su gira por América, Sanz no ha querido perder la oportunidad de rendir homenaje a un partidazo. Orgulloso de haber compartido escenario con Benzemá entre otros, el madrileño y madridista ha dejado constancia de su pasión por el club: “Siempre. Gracias madridistas. Gracias Real Madrid”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Tal es su pasión por el equipo de Ancelotti que está previsto que se convierta en uno de los protagonistas en la inauguración del nuevo Bernabéu, que está apuntada en el calendario para el 14 de diciembre de este año. Una fecha muy simbólica, pues fue también un 14 de diciembre -pero de 1947- cuando el Estadio Real Madrid Club de Fútbol vio por primera vez la luz, cambiando su nombre en 1955 por Santiago Bernabéu, en honor a su mítico presidente. Y es que, tal y como anunció Florentino Pérez en la Asamblea de Compromisarios del Real Madrid, Alejandro Sanz va a componer la canción para ese día, rindiendo homenaje al club blanco. Además del himno más clásico de los años 50, Las mocitas madrileñas, el club ha ido incorporando con el paso de los años varios temas de distintos artistas. El último y más sonado ha sido el Hala Madrid y nada más de Red One, que ya se escucha en el templo antes de cada partido. Antes fue Plácido Domingo quien contribuyó con una canción, el himno del centenario, y ahora será el intérprete de No me compares el que tenga el honor de sumarse a la lista.