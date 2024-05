Alejandra Rubio vuelve a ser el centro de atención mediática. Aunque esta vez, no por nada que tenga que ver con su ya consolidado romance con Carlo Costanzia, sino por la entrevista que, en los próximo minutos, el padre del actor ofrecerá al programa ¡De Viernes!, en Telecinco. El ex de Mar Flores regresa a la televisión tras 20 años guardando silencio ante los medios de comunicación y siguiendo los pasos de su hijo, quien estuvo en el mismo formato hace apenas unas semanas.

Los motivos que habrían llevado al padre de Carlo Costanzia a sentarse en el plató de ¡De Viernes! no serían otros que responder a las últimas polémicas que rodean a sus hijos y que le afectarían directamente a él en lo que a su economía se refiere, pues bien es cierto que a lo largo de este tiempo, mucho se ha hablado de que el patrimonio del italiano estaba menguando a causa de los abogados que tiene que pagar para ayudar a sus vástagos a tener la mejor defensa posible en sus respectivos casos relacionados con la justicia.

Sobre esto último, precisamente, se ha pronunciado, tajante, la hija de Terelu Campos. Apenas unas horas antes del comienzo de la entrevista de Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha acudido a su puesto de colaboradora habitual en Así es la vida. La joven, preguntada expresamente por ello, ha dicho que entiende que Carlo se siente en un plató e incluyo que apoya su iniciativa. Una actitud que llama poderosamente la atención teniendo en cuenta el hermetismo que acosumbra a predicar Alejandra para con este tipo de asuntos, si bien ya personificó cuando su novio se sentó por segunda vez en el mismo plató para hablar de la situación de sus hermanos. «Me parece muy bien que Carlo se siente en un plató de televisión, después de todo lo que se ha dicho de él y de su familia», ha comenzado diciendo.

«Creo que está en todo su derecho de responder a todas esas cosas feas y que no son verdad. Él no ha dicho como tal que no vaya a hablar, él lo que ha dicho es que ciertas cosas tendrán que aclararse donde se debe hacer», ha añadido refiriéndose con esto último a los juzgados. Unas palabras a las que ha contestado, prácticamente de inmediato, Almudena del Pozo, colaboradora del programa a los mandos de Sandra Barneda, que cree que esta entrevista de Costanzia no es otra cosa que un intento de blanquear su imagen y la de sus hijos perjudicando, muy probablemente, la de Mar Flores: «Yo tengo clarísimo que va a hablar de ella, así lo dejan claro en el cebo del programa», ha dicho.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’. (Foto: Gtres)

¿Conoce Alejandra Rubio a su suegro?

Desde que la crónica social de nuestro país se hiciera eco de la nueva relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, todas las miradas se han volcado en nuevas informaciones acerca de las presentaciones oficiales entre ambas familias. Esto se resume, por el momento, al menos a ojos de los medios de comunicación, en un cruce de palabras y muestras de cariño entre Alejandra y Mar Flores, y entre su novio y Terelu Campos; pero no entre suegro y nuera, o viceversa.