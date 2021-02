Alejandra Rubio levanta un muro entre Carmen Borrego y ella

No hay relación que soporte la distancia o los malentendidos, ni siquiera las que tienen lugar dentro de los miembros de una misma familia. Alejandra Rubio ya dejó claro hace unos días que las cosas con su tía Carmen Borrego no estaban en su mejor momento. Una situación que la mayor de las dos achacaba a que Alejandra se había hecho mayor y que esta, además de confesar que no se siente cómoda compartiendo plató con Alejandra y Terelu, refería a actos concretos del pasado.

Han pasado varios días desde entonces y las cosas no han mejorado, ni mucho menos. Este fin de semana, Alejandra ha vuelto ha hablar del tema en el plató de ‘Viva la Vida’, donde ha vuelto a señalar a su madre como la culpable de su distanciamiento: “No es verdad que no la soporte, pero me parecen innecesarias algunas cosas. Mi relación con ella es que no hay relación y me sorprende que ella se sorprenda. Ella ha hecho que nuestra relación sea más rara dando esa declaraciones”.

“No estamos en un buen momento, no hemos hablado, estoy dolida”, aseguraba, contando que no habían podido verse en este tiempo y que no quiere hablar del tema por teléfono. El qué ha desencadenado esta nueva polémica entre las Campos sigue siendo un misterio, pues Rubio se niega a dar los detalles exactos. “No es nada que tenga mucha importancia, son cosas que a mí me han dolido, no se por qué se sorprende tanto”, “lo que ha pasado no lo voy a decir, eso lo tenemos que hablar en privado”, ha dicho en dos ocasiones.

Eso sí, ha señalado que no es un desencuentro reciente, sino que el problema sucedió hace unos cuatro años. Un hecho que no ha suavizado las cosas ni muchos menos, como se vio en su último cara a cara, en el que Alejandra, que fue muy directa, no se fue tranquila a casa, “me fui fastidiada porque es mi tía y soy muy dura hablando aunque sigo pensando lo que dije”. Ni siquiera la actitud de Borrego cuando Alejandra tuvo Covid, “se ha portado muy bien conmigo”, dijo, consiguió mejorar las cosas, “pero no había relación”.

En el otro lado de la historia está Terelu Campos, y aunque piense diferente a ella, la joven no tiene problema en que sea así: “si mi madre quiere seguir defendiendo las cosas a pesar de todo, me parece muy bien. Yo tengo mi opinión y ella tiene la suya”. De momento, la mayor de las hermanas no quiere entrar en el tema, “no me quiero meter, sé que en alguna ocasión Alejandra me había manifestado algo que había ocurrido o cómo se había sentido, pero tan radical como lo hizo, no. (…) Tenía la inquietud de que su tía la había llamado, pero que ella no quería hablar por teléfono y quería solucionarlo cara a cara. Mi hermana es muy susceptible, pero Alejandra también”, dijo hace unos días.