Alejandra Rubio planta cara a Carmen Borrego tras su última entrevista

Las Campos siguen enfrentadas. Sus diferencias han provocado una situación como la que se ha vivido este domingo en ‘Viva la vida’. Alejandra Rubio ha estallado contra su tía, Carmen Borrego tras las declaraciones que hizo esta semana en una entrevista a la revista ‘Lecturas’. La influencer que se ha convertido en el fichaje estrella del formato presentado por Emma García ha querido dejar claro cuál es su punto de vista. «Con mi sobrina también me he llegado a sentir dolida», llega a decir Borrego en dicha entrevista. Palabras que no han sentado del todo bien a la nieta de María Teresa Campos.

Aprovechando que ambas han coincidido esta tarde en plató, Alejandra Rubio ha tardado muy poco tiempo en decirle a su tía lo que piensa. «Me ha molestado, me ha sentado mal, pero no quiero hacer un drama de esto», empezaba diciendo. La hija de Terelu Campos ha confesado que nada más leer la entrevista que le hizo Mila Ximénez a Carmen no tardó ni un minuto en llamar a su madre diciéndola que: «No me ha hecho daño, pero me parece innecesario sabiendo como soy».

En ese momento, Carmen Borrego con cara de asombro ha dejado claro con su gesto que no daba crédito a lo que estaba escuchando, ya que durante la semana se habían mandado mensajes como si no hubiera pasado nada. «No lo hice para hacer daño a nadie, hablé de un sentimiento. Son dos cosas muy diferentes «, se justifica la hija menor de María Teresa Campos. «Me gusta dar mi opinión porque luego normal que digan que somos como un clan. Aunque seamos familia y seas mi sangre si hay algo que me molesta lo voy a decir», ha continuado diciendo Rubio visiblemente enfadada.

El rifirrafe ha continuado varios minutos, ya que Alejandra ha querido dejar claro en un gesto de recriminar a su tía que si habla en una revista ella responderá públicamente. «Jamás me ha dicho que se ha sentido dolida y si ella hace las cosas públicas, la contesto públicamente», ha dicho Alejandra mientras la hija de la que fue en su día ‘reina de las mañanas’ zanja el tema repitiendo las palabras de su hermana: «Para mí lo más importante también es la familia pero no por eso me va a parecer bien todo lo que hagan».

El origen de este malentendido se remonta a hace tan solo unos días cuando salió a la luz que Carmen Borrego no se ha sentido del todo arropada por su familia cuando le han llovido las críticas. Este sábado pasado era Terelu quien contestaba tajante a su hermana, tamién en el programa en el que colabora, en ‘Viva la vida’.

«No he entendido ni comparto algunas de las manifestaciones de mi hermana», comenzó diciendo. «Me molesté, me dolió. Le manifesté mi dolor porque no entendí que diga que no la defiendoLa familia para mí es lo primero siempre, muy por encima del trabajo. Quiero que se respete mi forma de ser. Si alguien ha demostrado algo soy yo», explicó Terelu a Emma García durante la entrevista. «Cuando me han preguntado y acorralado para que de mi opinión, el silencio muchas veces es la mejor defensa. El trabajo es el trabajo pero para mí la familia es lo primero. Nunca equiparo la familia al trabajo. A mí no se me puede exigir por muy familia mía que seas que yo tenga que comulgar con cosas que ni digo ni hago ni pienso. Si a mi me buscan para hacerle daño a mi hermana, no me encuentran», sentenció.