Alejandra Rubio ha vivido uno de los días más difíciles en televisión. 24 horas después de que LOOK adelantara en primicia la sentencia de sus cuñados, Pietro y Rocco Costanzia, condenados a 12 y 8 años de prisión por intento de homicidio en el barrio de Mirafiori, Turín, la hija de Terelu Campos ha reaccionado a la condena y ha salido en defensa de los hermanos de su novio tras defender que «no hay que santificar a la víctima».

El alegato de Alejandra a favor de sus cuñados

Tras más de un año de investigación en la que Pietro y Rocco han estado en prisión preventiva, los hijos pequeños de Carlo Costanzia di Costigliole han salido perjudicados en esta sentencia tras ser declarados culpables. Por su parte, el patriarca del clan ha sido absuelto tras ser imputado en este caso por falsedad documental.

Desde que saliera a la luz su relación con Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha tenido que hacer frente en numerosas ocasiones a comentarios por parte de sus compañeros de programa en los que ha salido escaldada. Aunque siempre ha tratado de mantenerse al margen sobre los conflictos de su familia política, lo cierto es que en esta ocasión ha estallado.

Pietro, Rocco y Carlo Costanzia. (Foto: Instagram)

En primer lugar ha sacado la cara por su suegro, con el que tiene una estrecha relación -de hecho, la madre de Alejandra ya conoce a su consuegro-. «Ayer se le acusó de ser una persona violenta y agresiva una vez más y eso no ha ocurrido en ningún momento. Una reportera dijo que había sido agresivo con ella y él solo dijo que ahí no se podía grabar. Yo no he visto nada que pueda justificar sus palabras. Fue difícil para todos. Imagínate cómo estaba mi suegro, no solo somos gente pública, tenemos sentimientos y ya está. Que hagan su trabajo de la mejor manera posible pero no diciendo cosas falsas y perjudicando», ha comenzado diciendo.

Además, ha contado su percepción sobre lo ocurrió en la sala judicial: «Pietro dijo abiertamente que sucedieron algunos hechos, pero que esa no era la intencionalidad. Que es real, pero bueno. No voy a entrar más en eso porque no creo que deba. Si quieren decir algo Carlo o Carlo padre, que lo digan. Uno no sabes lo que ha pasado dentro de sala judicial. Que no haya pedido perdón públicamente creo que… De verdad, lo digo de corazón, con toda mi buena intención, ojalá nunca te pase esto en la familia. Hay que entender todas las partes».

Carlo Costanzia en Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, la sobrina de Carmen Borrego ha utilizado el mismo discurso que entonó su novio en su última aparición en ¡De viernes! La joven ha expuesto que, aunque no justifica la reacción de sus cuñados, «tampoco hay que santificar a la víctima». Unas palabras que han llamado mucho la atención ya que, al final, los hermanos Costanzia no han perdido extremidades por ello como sí la otra parte.