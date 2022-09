El divertido plan de Carlos Alcaraz tras triunfar en ‘El Hormiguero’

Carlos Alcaraz se ha convertido en una de las grandes estrellas del deporte español. Sin haber cumplido todavía veinte años, el murciano ha ganado ya el US Open, su primer Grand Slam, y es, sin lugar a dudas, una de las grandes promesas del tenis mundial. El joven acudía este lunes al plató de El Hormiguero, donde ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre algunos aspectos hasta ahora desconocidos de su vida.

El tenista ha confesado que aún se siente en una nube, pero que quiere mantener los pies en la tierra: “Voy a seguir el mismo chico de siempre, con los míos y disfrutando de lo que hago. Soy una persona normal, si me apetece andar voy a salir a la calle. Te cohíbes de hacer algunas cosas, no te puedes exponer tanto como quisieras, pero a mí no me importa que la gente me pare para hacerme fotos. Me agrada saber que hay gente detrás de mí, apoyándome”, ha dicho Carlos Alcaraz, que se siente muy agradecido por todo el apoyo que ha estado recibiendo a lo largo de los últimos años.“Sin ellos sería el triple de complicado o casi imposible”, ha recalcado el tenista.

Además de su pasión por el tenis, Carlos Alcaraz ha confesado otra de sus aficiones, el cine, y su predilección por una saga protagonizada por el veterano intérprete Sylvester Stallone: “Me encantan las películas de Rocky Balboa, me motivan y me ponen los pelos de punta”, ha dicho el joven que, también ha querido comentar que, para él, sus padres son sus mayores referentes y sus grandes apoyos desde que era muy pequeño.

Este digital ha podido saber cuál ha sido el plan del tenista murciano después de su aparición en el programa presentado por Pablo Motos, en el que derrochó espontaneidad y naturalidad. Tal como ha conocido Look, una vez finalizada la emisión de El Hormiguero, Carlos Alcaraz aprovechó para disfrutar de una cena con amigos. En concreto, se trasladó a un conocido restaurante de la capital con un grupo de gente.

Se trata de De María, ubicado en la zona de Chamartín y especializado en carnes a la brasa. Llegó al restaurante en torno a las once y media de la noche y estuvo allí hasta pasada la una y media de la madrugada. Vestido de manera cómoda y con una bolsa de raquetas a cuestas, el murciano pudo disfrutar de una velada tranquila. El tenista no perdió la sonrisa en ningún momento e incluso atendió amablemente a los fans que se concentraron en las inmediaciones del restaurante para poder conocerle y hacerse fotos con su ídolo. Una vez terminada la cena, el joven se marchó con su grupo de amigos en dirección al norte de Madrid, donde los fotógrafos que seguían sus pasos le perdieron la pista.