Albert Espinosa ha dado la mejor de las noticias antes de terminar el año. El escritor catalán anunció hace dos semanas que padecía un nuevo tumor, aunque se mantuvo optimista a la espera de resultados finales. «Os quiero contar algo amigos, este miércoles debo vivir otro capítulo de Pulseras Rojas dentro de mí. Este será uno de corta duración y espero que benigno. Sé que estaré muy cuidado y, en cuanto todo esté bien, prometo contároslo. Sé que muchos me queréis y me enviaréis vuestra fuerza para ahora que me están operando. Yo recogeré toda vuestra energía y amor y haré muy buen uso de ella. Gracias de antemano por todos los buenos augurios que sé que me mandaréis. Toda pérdida acaba convirtiéndose en una ganancia y seguro que de lo que me quiten nacerá algo mucho más bello. Siempre he creído que has de contar lo bueno y lo no tan bueno, pues de ambas cosas aprendes mucho y, en realidad, eso es vivir: aprender a perder lo que ganaste», dijo en un breve comunicado.

A diez días de comenzar un nuevo año y tras quince días alejado de las redes sociales para centrarse en su salud, el guionista ha lanzado un comunicado en el que da cuenta del parte recibido del equipo médico que le ha atendido.

Albert Espinosa comparte una feliz noticia

Este pasado jueves, y tras varios días sin publicar contenido en su perfil social, el escritor de Cuentos para curar el alma -su última gran obra-, Espinosa aparecía con la mejor de las noticias a punto de comenzar el 2026. «¡Buenas noticias! El tumor que me han sacado es benigno y este breve capítulo de Pulseras Rojas que he vivido dentro de mí llega a su fin. Unos días para recuperarme de la operación y se acabó», ha comenzado diciendo.

El catalán, que ha recibido miles de mensajes durante estas dos semanas en las que ha estado ausente del universo 2.0, ha aprovechado también para agradecer las palabras de sus seguidores durante estos días de incertidumbre a la espera de conocer el resultado: «Quiero dar las gracias de todo corazón por tanto cariño recibido estos días y por toda la buena energía que me habéis mandado. ¡Mil gracias!».

También quiero agradecer a, «la increíble Dra. Adaia Valls y a todo el maravilloso equipo del Instituto Maxilofacial y a la clínica Teknon (gracias Anna, Paula) por cuidarme tan bien y con tanto amor».

Por su parte, el escritor y guionista no ha querido terminar su comunicado sin antes comentar su estado de ánimo, que en estos momentos no podía ser otro: «Una gran felicidad me invade en estos momentos».

Finalmente, y fiel a su sentido del humor, Espinosa ha querido hacer un apunte y desvelar qué soñó durante su último paso por quirófano: «Pd: Por cierto, mientras me operaban soñé un número de la lotería de Navidad, 50012, ahí lo dejo. Las pérdidas siempre se convierten en ganancias».