Los Alba sellan su unión en Liria: del orgullo de Cayetano al esperado abrazo entre hermanos

El Palacio de Liria se convirtió este martes en el escenario de una imagen poco habitual: la familia Alba unida en torno a la figura de Cayetana de Alba. El motivo fue la presentación de La última duquesa, el libro con el que Cayetano Martínez de Irujo rinde homenaje a su madre coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Rodeado de sus hermanos -Carlos Fitz-James Stuart, Eugenia Martínez de Irujo y Fernando Martínez de Irujo-, así como de Alfonso Díez, el aristócrata protagonizó un acto cargado de emoción, gestos de complicidad y reencuentros familiares que evidenciaron una etapa de mayor cercanía entre ellos.

Desde el inicio del evento, celebrado en el Salón de la Música del Palacio de Liria, quedó patente el carácter íntimo y simbólico del homenaje. No solo se trataba de presentar un libro, sino de recordar a una figura irrepetible de la historia reciente de España. Cayetano Martínez de Irujo, visiblemente emocionado, agradeció el respaldo de sus hermanos en este proyecto, subrayando que se trata de un tributo compartido y familiar.

Carlos Fitz-James Stuart y Eugenia Martínez de Irujo en el Palacio de Liria. (Foto: Gtres)

Uno de los momentos más comentados fue el cariñoso saludo entre Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, que sellaron con un beso y un abrazo una imagen de reconciliación. También Eugenia acudió acompañada de su marido, Narcís Rebollo, mientras que otros miembros del clan, como Fernando Martínez de Irujo, se sumaron a una cita que reunió a la plana mayor de la Casa de Alba. La presencia de Alfonso Díez, último marido de la duquesa, completó una estampa familiar marcada por el respeto y la memoria compartida.

El libro, La última duquesa, ofrece un retrato íntimo de Cayetana de Alba, combinando recuerdos personales, anécdotas desconocidas y testimonios familiares. En sus páginas, Cayetano Martínez de Irujo se abre como pocas veces, abordando tanto la figura pública como la faceta más privada de la aristócrata, aportando una visión más humana. Además, el duque de Arjona comparte episodios de su propia vida, como su relación con Genoveva Casanova, lo que ayuda a entender mejor la historia y dinámica de la familia. También hay espacio para anécdotas que muestran el lado más cercano y espontáneo de la duquesa, alejándola de su imagen más institucional.

Alfonso Díez en el Palacio de Liria. (Foto: Gtres)

El acto contó también con la presencia de Luis María Ansón, quien destacó la dimensión histórica y cultural de Cayetana de Alba, una figura clave en la preservación del patrimonio y en la historia de la aristocracia española.

Más allá del contenido del libro, la jornada dejó una imagen clara: la familia Alba vive un momento de unión en torno al legado de su matriarca. Entre gestos de cariño y complicidad, el Palacio de Liria fue testigo de un homenaje que no solo recuerda a Cayetana de Alba, sino que refuerza los lazos de una de las sagas más emblemáticas de España.