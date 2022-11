La tormenta generada en la fiesta que la productora Unicorn organizó el pasado viernes en Madrid continúa dejando rayos, truenos y relámpagos. El acercamiento íntimo entre Alba Carrillo y Jorge Pérez acapara toda la actualidad mediática en las últimas horas. La versión, así como la reacción de unos y otros, genera interés ante lo que fue un momento viral del que todo el mundo habla. Desliz, infidelidad, deslealtad y hasta traición. En las últimas horas se han leído varios sustantivos y de diferente intensidad para definir el instante que vemos a continuación.

Después de que los dos protagonistas hayan participado en programas de Telecinco en los últimos días, Alba Carrillo ha querido volver a reivindicarse y para ello ha utilizado sus redes sociales. La colaboradora ha visto cómo se la señalaba por quien considera que fue quién en todo momento buscó el acercamiento con su compañero. La hija de Lucía Pariente tira con bala contra dos personas.

El primer destinatario de su mensajes es José Antonio Avilés: «Sí, esa persona que no ha dicho una verdad en años, ha vuelto a repetir una patraña esta tarde en televisión», ha dicho Alba. «Vas a tener que demostrar algo que no ha pasado. A ver cómo te lo montas porque ya no voy a pasarte ni una más», le ha avisado. En segundo lugar, Carrillo señala a una persona de la que prefiere no dar su nombre y a la que se refiere como: «la señora que manda mensajes encubiertos y sibilinos para no ganarse una demanda pero que pretende hacer daño de forma cobarde».

Para zanjar su opinión, Alba Carrillo ha tirado de literatura con una frase de Álvaro Mora que encarna su espíritu actualmente: «Cuando me toque morir, nadie morirá en mi lugar. Así que hoy he decidido vivir lo que nadie vivirá por mí: mi vida».

Quien también ha querido dar carpetazo a unos días agotadores en lo emocional ha sido Jorge Pérez. El otro involucrado en esta truculenta historia ha escrito un amplio post en su perfil de Instagram para expresar su sentir y su tajante decisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Pérez (@jorgeperezdiez)

Esta va a ser la última vez que voy a pronunciarme sobre este asunto: He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido, debí saber parar, o irme, ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso, más allá del acercamiento o roce por la situación de permanecer en un local con la música demasiado alta», ha comenzado diciendo.

Pérez muestra su arrepentimiento al dejar que las cosas con Alba Carrillo fueran demasiado lejos: «Nunca debí permitir que la complicidad pícara, o divertida, que mostrábamos en televisión traspasara las pantallas, dando lugar a un peligroso juego, en el que sin haber pasado nada, nos hemos quemado. He asumido mi error, he reconocido mi culpa, he pedido perdón, he escuchado opinar, suponer, deducir, imaginar… He respetado las opiniones de todo el mundo, pero llega un momento en el que hay que decir basta», continúa.

Y finaliza: «La desmesurada cantidad de mentiras que se están vertiendo ahora mismo por televisión, me hacen no soló desmentirlas categóricamente (hay personas que podrían ahogarse en sus propias mentiras), sino decretar mi verdad. Mi absoluta prioridad es estar con mi mujer, proteger a mi familia y recuperar la cordura ante toda esta situación. Pero no puedo seguir viendo como por un error, que se está magnificando de manera inconmensurable, se quiera destrozar mi vida. Gracias a todas aquellas personas que me han mostrado su apoyo, también a aquellos que ahora, roto, intentáis llevaros un trozo de mí, así siempre recordaré el error que cometí, si el ser así de destructivos ha mejorado vuestra vida, tranquilos, os bendigo. Gracias por todo, y a todos».