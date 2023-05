Aitana cambia radicalmente de look en un momento clave

Ha comenzado una nueva etapa para Aitana y, como bien es sabido, todo comienzo trae consigo un cambio de look. La intérprete de Mon Amour ha dado portazo a su vida anterior para empezar desde cero tanto en el terreno sentimental como en la industria musical. Adiós Miguel Bernardeau, hola Sebastián Yatra, chao la niña buena que salió de Operación Triunfo. La nueva ‘era alpha’ ya está aquí.

Y, para celebrarlo por todo lo alto, ha decidido someterse a un cambio radical de look que ya venía planeando desde hace tiempo. La cantante ha metido tijeretazo a su característica melena para lucir un corte bob de lo más en tendencia. Siguiendo con su pelo negro y, como no podía ser de otra manera, con su flequillo tan característico, la catalana ha escogido este corte que el da un aire mucho más juvenil. Lo cierto es que hace apenas unos meses, tras salir a la luz la ruptura que nunca confirmó, apareció en un photocall con el ‘vestido de la venganza’ y una media melena que no le podía sentar mejor. Sin embargo, en esa ocasión fue una peluca la que adornaba su cabeza, pero ahora ha decidido dar el paso y cortar por lo sano.

La intérprete de Vas a quedarte ha subido un post con el cambio de look y una noticia: se ha sacado el carné de conducir. Un carrusel de imágenes que ya acumula miles de likes y centenares de comentarios, entre los que está el de Sebastián Yatra: «Uyyyyyyyy 🔥💘✂️». Las redes no han tardado en incendiarse y, si los usuarios ya comentaban el parecido con la cantante La Zowi, ahora no hay diferencia ninguna entre ambas. Dos clones que la ex concursante de Operación Triunfo confirmó con un vídeo que se hizo viral en Tiktok.

Con este cambio radical, la intérprete de Los Ángeles ha dejado claro que se encuentra en un importante punto de inflexión después de separar su camino del protagonista de Èlite. Ahora, su corazón está ocupado por el coach de la voz y, aunque no han querido confirmar su relación a las cámaras, ya no se esconden.

Mientras tanto, el hijo de Ana Duato parece haber encontrado de nuevo la ilusión de la mano de Violeta Sánchez. Se trata de una deportista profesional portuguesa de 22 años y amante del surf. Actualmente vive en Cantabria y, tal y como revelaba El programa de Ana Rosa, el pasado mes de abril fueron pillados en actitud cómplice por las calles de la capital. Los detalles que se han podido saber de su vida a través de la red son que comparte esta pasión con el actor y que la ha heredado de sus padres. Con tan solo cinco años, comenzó a dar clases y con catorce años ganó su primer campeonato. Su profesional llega hasta tal punto que, incluso, formó parte de la selección nacional, aunque ahora pertenece al equipo de surf de O’Neill.