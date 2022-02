Ainhoa Arteta regresa a los escenarios. Este domingo, la cantante reaparecerá en el Teatro de la Zarzuela y lo hará de la mano de su amigo del alma, el tenor mexicano Ramón Vargas. Tras unos meses difíciles debido a sus graves problemas de salud, la soprano vuelve a retomar su vida con más ganas que nunca, dudando si podrá contener la emoción durante el concierto. “La emoción la llevaré desde antes de salir, pero espero no llegar a las lágrimas”, ha confesado a los medios de comunicación durante la presentación de su próximo concierto.

Este ha sido un Annus Horribilis –como diría la reina Isabel II- para la hija del profesor Jose Ramón Arteta. Tras la separación de su último marido, Matías Urrea, un cólico nefrítico le ha dado un giro a su vida. “Casi me muero, yo no me enteré hasta mucho después. Perdí varias falanges. Llevo injertos tanto en pie como en manos, se me salvó la mano izquierda porque está más cerca del corazón y tenía más riego sanguíneo” confesaba hace unos días en El Hormiguero. A pocas horas de subirse al escenario, Ainhoa ha reconocido que va a seguir su rutina normal que consiste en dormir mucho y activarse tres horas antes del concierto.

A pesar de no estar recuperada del todo, Arteta asume esta vuelta a su vida profesional con muchas ganas y sobrellevando el dolor que tiene como puede. “Es un dolor que asumo y con el que tengo que vivir porque es lo que pasa con estas historias y hay que seguir adelante”, ha sincerado. La cantante lírica lleva preparándose varias semanas en Berlín para este momento y está segura de que todo irá bien. “No tiene por qué salir mal si se siguen todos los pasos. Lo único que sí que tengo miedo a quebrarme a nivel emocional y llorar o hacer algo así”, ha explicado frente a las cámaras. Sin embargo, la dura realidad es que no ha podido olvidarse de todo el sufrimiento que ha pasado y cómo le ha plantado cara a la muerte: “Sigo teniendo dolor pero ya dejé de medicarme hace muchísimo tiempo porque he asumido un dolor sordo, sobretodo en la mano y también los dedos de los pies, que están muy afectados. Además, yo ya estoy en una edad que si te levantas y no te duele nada me han dicho que estás muerta”.

Ahora que ha vuelto a nacer, la de Guipúzcoa admite haber cambiado sus prioridades, y su familia y sus amigos han pasado a estar en primer lugar. Pero si hay alguien de quien seguro se va a acordar cuando pise el escenario, esa es su madre. “Evidentemente de quien más me voy a acordar es de mi madre y mi profesora que ya no está porque se fue con la pandemia. Y también de muchos seres queridos que sé que estarán conmigo aunque no estén allí físicamente, estarán de espíritu y yo con todos ellos a mis espaldas. Estaré allí con muchísima fuerza”, ha sincerado emocionada. Y es que, una artista de este talante tiene clara una cosa: nadie más le va a decir lo que tiene que hacer. “En estas carreras tienes que delegar muchas cosas pero bueno, tengo que responsabilizarme yo de muchas de ellas que ya estoy en ello y desde luego para mí ya no solo a nivel personal sino a nivel teatros. No voy a hacer lo que no quiera hacer yo”, ha sentenciado.