La gran reaparición de Ainhoa Arteta: su regreso a los escenarios

Ainhoa Arteta ve la luz al final del túnel. La cantante lírica ha hecho este viernes una rueda de prensa para promocionar su próximo concierto en el Ambigú del Teatro de la Zarzuela. Una noticia que confirma que su recuperación está siendo favorable. Además, ha mostrado una actitud positiva y con mucha energía para afrontar eesta nueva etapa de su vida.

También ha atendido a los medios de comunicación y ha hablado sobre cómo se siente ahora que puede volver a subirse a un escenario. «Haré mi rutina normal, que suele ser desde la víspera, dormir mucho como hasta 3 horas antes del concierto porque es la única manera en la que puedo estar callada porque me gusta hablar hasta debajo del agua. Así tengo la voz en reposo. Eso es una rutina que llevo muchos años haciéndola y luego me gusta poner en el camerino música relajante», ha comentado con mucho humor.

Es necesario recordar que, la soprano lleva arrastrando varios problemas de salud que le han impedido continuar con su vida con normalidad. De hecho, hace tan solo unas semanas reaparecía en televisión. Lo hacía en El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos. Fue en dicho espacio donde la artista daba a conocer cómo se encuentra. Arteta se contagió de coronavirus, pero después sufrió un cólico nefrítico que se complicó. Fue por dicha dolencia por la que tuvo que ser intubada e inducida a un coma. Afortunadamente, se recuperó y afronta esta nueva etapa de su vida con mucha ilusión.

«Casi me muero, pero me enteré después», dijo con fortaleza al presentador.» Me dio una sepsis, un cólico nefrítico que se complicó y me contamina, bueno un fallo multiorgánico y me tienen que inducir al coma durante cuatro o cinco días, pero de eso no me acuerdo. Me salvé del coma por los pelos porque intentaron todo tipo de antibiótico y yo era alérgica a la penicilina, entonces como todos los cantantes o deportistas que nos dedicamos pues nos medicamos mucho con mucho antibiótico, entonces mi cuerpo había generado resistencia a esta medicación, entonces me moría no había manera…”, recordó Ainhoa Arteta.

Debido a dicha dolencia, a la artista le tuvieron que amputar varias falanges de una mano, pero también del pie. “Durante el coma, no sé qué medicinas utilizan, pero hace que no te llegue el riego a las extremidades”, dijo con total naturalidad. De hecho, reveló el motivo por el cual no se había puesto una prótesis. “Por pereza”, confesó. “Y porque cuando llevaba muchas operaciones. Yo gesticulo mucho y cuando canto también, entonces me estaba imaginando, se lo conté así al médico, de verdad me va a pasar en algún concierto, se me va a escapar el dedo y vamos a estar todos buscando el dedo en el escote de la señora de la tercera fila”, explicó con mucho sentido del humor.