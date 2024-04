Bertín Osborne ha reaparecido. El cantante, que se alejó del foco mediático y canceló sus compromisos profesionales hasta que se ha ido recuperando del Covid persistente que padece, se ha desplazado en la tarde de este miércoles, 24 de abril, hasta el Teatro Auditorio Marisillach, situado en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Un compromiso que tenía marcado en su agenda y que no se quería perder, dado que tenía fines solidarios. De esta manera, el artista ha ofrecido un concierto a favor de los enfermos de la citada dolencia. Si bien tiempo atrás evitó hacer declaraciones a los medios de comunicación, esta vez ha dejado su blindaje en un segundo plano y, además de actualizar su estado de salud ha revelado un importante detalle sobre la situación personal que atraviesa después de que saliera a la luz que ha sido padre fruto de una relación pasada con Gabriela Guillén.

Sin embargo, antes de hablar con la prensa se ha producido un incómodo momento, cuando su chófer se ha mostrado violento con los reporteros que aguardaban la llegada de Bertín Osborne.

«No estoy al cien por cien»

Ataviado con ropa de abrigo y una bufanda, Bertín Osborne continúa recuperándose del Covid que tiene desde hace meses. «Hace unas semanas todavía estaba mal. Es que he estado mal. Estoy mejor, pero todavía hay días en los que tienes recaídas. Son cosas raras que no me han pasado nunca», ha dicho en un primer momento. «No estoy al cien por cien, pero estoy casi bien», ha revelado.

Bertín Osborne en un evento. (Foto: Gtres)

Por otro lado, ha indicado que continúa con sus compromisos profesionales y con las grabaciones del programa que presenta, El show de Bertín. «Sí, sigo haciéndolo porque ahí no tengo que cantar y si tengo mucho frio me pongo dos camisetas térmicas y lo hago. Ahora me pasan cosas que no me han pasado nunca. O sea, yo nunca he sido un tío friolero y ahora estoy todo el día como un perrito chico temblando. O de repente me levanto dos días seguidos con dolores de cabezas o se me quita eso y me pongo a toser y tengo el pecho destrozado. Así estoy», ha confesado.

Sobre su situación personal

Desde que el pasado mes de julio trascendiera que se iba a convertir de nuevo en padre fruto de una relación sentimental que tuvo con Gabriela Guillén son contadas las ocasiones en las que el cantante ha querido hablar sobre este entramado que tantos titulares ha acaparado en el papel cuché. Fue en diciembre, cuando la empresaria dio a luz y poco o nada se conoce de la situación actual de la ex pareja. Sí se sabe que se ha pedido una prueba de paternidad para confirmar que el recién nacido es hijo del artista.

Bertín Osborne cantanto en un evento. (Foto: Gtres)

«Vamos a ver, hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y que se van a solucionar pronto pero como son cosas personales no quiero hablar. En el momento que estén, ya os diré porque lo diré. Yo no voy a guardarme nada. Lo diré, pero cuando lo sepa», ha explicado, sin querer entrar en más detalles.