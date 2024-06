«La verdad es que la sigo poquísimo», comenta la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada cuando le preguntan por la popular tertuliana y ‘socialité’ Carmen Lomana, quien la critica no sólo a ella sino también a Isabel Preysler.

Ágatha es displicente en su respuesta y añade que «la verdad es que gracias a eso se va haciendo un sitio poco a poco». Una respuesta que marca territorio y lo dice todo sin decir nada. Una respuesta que resume la mala relación entre ambas.

Ágatha Ruíz de la Prada en Madrid. (Foto: Gtres)

El pasado 23 de mayo la diseñadora y su novio José Manuel Díaz-Patón acudían a una fiesta celebrada en la estupenda casa de James Costos -el ex embajador de EEUU en España- y evitaban hablar de su posible futura boda con sentido del humor. «¿Por qué vamos a querer casarnos?», decía Ágatha muy sonriente a las salida de la velada festiva a los reporteros. «Estamos muy bien», comentaba Díaz-Patón, que caminaba tras su novia sonriente.

Ágatha y su novio Díaz-Patón (Foto: Gtres)

Con su hijo Tristán Ramírez, la diseñadora más internacional de España, está apunto de arrancar un nuevo proyecto profesional. En breve, abrirá las puertas de su nueva tienda a pie de calle en Madrid, en la misma ubicación donde tendrá también la oficina y el taller. En plena mudanza, que está siendo esta semana, Tristán revela que «se mudan las tiendas y el taller de costura», a la nueva ubicación. Y confirma la noticia de la venta del ático de su madre en el Paseo de La Castellana adelantada por LOOK. Adelanta muchas sorpresas para el momento de la apertura que no será en breve, será en septiembre, «cuando esté todo listo». ¿Estará invitada Carmen Lomana?, le preguntan los reporteros y elegantemente responde que «tendréis que venir a la fiesta para verlo», dice con una sonrisa. No entra en el asunto de la guerra mediática entre amabas.

La ‘guerra’

La guerra entre De la Prada y Lomana no es nueva. Los líos fuertes y públicos entre ellas empezaron a principios de febrero del pasado año, cuando Carmen Lomana habló de la diseñadora en el programa de ‘Telecinco, Deluxe’. Se refirió a ella y a su ex marido dando su particular opinión. «Vivían como dos buenos hermanos en la misma casa. Cada uno hacía su vida», reveló y añadió que en su opinión Ágatha «había perdido un poco la cabeza» desde que se separó del periodista y padre de sus hijos.

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana en un photocall . (Foto: Gtres)

Pero llueve sobre mojado. Se conocen desde hace más de 20 años y en el pasado hablaban bien la una de la otra. Era menos rentable, eso sí. Cuando Ágatha salía con Luis Miguel Rodríguez, chatarrero de profesión, propietario de Desguaces La Torre hubo un primer desencuentro grave. Lomana envió entonces un recado a la diseñadora sobre el que era su novio. «Tienes que enseñarle modales, porque se comporta como un gañán», parece que le dijo. La relación se empezó a torcer y rompieron el contacto. Sus declaraciones descalificándose respectivamente saltaron a los platós de televisión. Comenzó una guerra mediática, que sigue de plena actualidad.

La diseñadora actualmente responde con su indiferencia y Lomana tiene otro foco puesto en Isabel Preysler, de quien dice cosas poco amables. Como por ejemplo que la ex mujer de Julio Iglesias es una «antigua». Isabel Preysler apenas habla del asunto, pero cuando le preguntaron en alguna ocasión dijo que le aburría mucho ese tema. «¡Ay no! Qué aburrido. Yo no contesto porque no contesto tonterías», explicaba a la prensa la madre de Tamara Falcó recientemente. Y punto.