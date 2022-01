El amor ha llamado de nuevo a la puerta de Ágatha Ruiz de la Prada. Medio años después de su ruptura con Luis Gasset, la diseñadora ha recuperado la ilusión junto a José Manuel Díaz-Patón Porras. Una incipiente relación de la que, hasta ahora, no se tenía noticia y que se ha hecho visible gracias a un reportaje de la revista ¡Hola! en el que se ve a la pareja compartiendo un paseo nocturno por las calles de Madrid en actitud cómplice.

Según algunas fuentes cercanas a la diseñadora, fue el pasado fin de semana cuando presentó oficialmente a José Manuel, en la boda de Alejandra Ansón, a la que también acudieron sus dos hijos, Tristán y Cósima. José Manuel es primo de Julián Porras, abogado de profesión y natural de Puertollano (Ciudad Real). El letrado es socio fundador del despacho Legaltrade, tiene sesenta y cinco años, está separado desde hace siete años y tiene dos hijos.

La propia Ágatha Ruiz de la Prada confirmaba a los medios el mismo día en el que veía la luz el reportaje que está feliz y que José Manuel “es la bomba, muy simpático”, aseguraba. “Nos hemos conocido a través de una amiga mía que no puede ser mejor. Os lo voy a presentar, la verdad es que estoy muy feliz”, recalcaba. Ahora le ha llegado el turno al abogado.

Poco acostumbrado a verse en el foco mediático, José Manuel prefiere mantenerse al margen de los medios, y ha respondido escueta, pero educadamente a las cámaras de la agencia Gtres, que se han interesado por cómo está viviendo todo este proceso y su relación con la diseñadora. “Como soy abogado, puedes imaginar, me gustaría guardar la mayor discreción posible”, ha dicho.

El letrado ha insistido en que el interés lo tiene la diseñadora, no él: “la mediática es ella. Yo no soy nada mediático. Con todo el respeto, pero me gustaría pasar lo más desapercibido posible. Si no tengo más remedio, tendré que salir, pero si puedo no hacerlo, mejor. Así, tendré que organizarme como pueda”, ha explicado. Eso sí, ha recalcado que se encuentra muy contento en esta nueva etapa: “hombre, Estoy feliz. Eso se ve a simple vista. Solo se vive una vez”, ha dicho.

Después de su ruptura con Pedro J. Ramírez tras treinta años de relación y dos hijos en común, Ágatha Ruiz de la Prada comenzó una relación con el dueño de Desguaces La Torre, Luis Miguel Rodríguez y más tarde conoció a Luis Gasset, con quien mantuvo un romance en plena pandemia. La pareja rompía en mayo de 2021. La propia Ágatha Ruiz de la Prada aseguraba antes de la Navidad que estaba bien sola, pero no contaba con la posibilidad de que el amor iba a llamar de nuevo a su puerta tan pronto.