Ágatha Ruiz de la Prada está viviendo una nueva y feliz etapa. Apenas unos meses después de su ruptura con Luis Gasset, director general de Ansorena, la diseñadora parece haber recuperado la ilusión junto a José Manuel Díaz-Patón Porras, primo del marido de Olivia de Borbón, Julián Porras. Así lo ha confirmado en exclusiva la revista ¡Hola!, que ha publicado un reportaje en el que se ve a la pareja compartiendo confidencias mientras pasea por las calles de Madrid.

La misma revista ha podido contactar con el entorno de la modista y ha confirmado que la pareja lleva algunas semanas saliendo, que se conoció a través de amigos en común y que incluso han asistido juntos a la reciente boda de Alejandra Ansón. Aunque llegaron por separado al evento, se sabe que Ágatha presentó oficialmente a José Manuel a algunas personas de su círculo más íntimo, incluso a sus hijos, Tristán y Cósima, que acudieron con ella.

A pesar de que el círculo más directo de la diseñadora y de su nuevo acompañante no se ha pronunciado todavía sobre esta incipiente relación, Ágatha Ruiz de la Prada no ha tenido reparos en atender a los medios y mostrar lo feliz que se encuentra en estos momentos. Vestida de manera muy colorista -como suele ser habitual- y con mascarilla, la diseñadora se ha mostrado encantada y entusiasmada con su nueva relación: «es un amor. Nos hemos conocido por una amiga mía que no puede ser mejor», ha dicho sin perder la sonrisa. La diseñadora ha comentado que José Manuel «es la bomba, muy simpático». Os lo voy a presentar, os dije que el día que estuviera enamorada lo diría y la verdad es que estoy feliz», ha recalcado antes de marcharse a toda prisa en compañía de su prima

José Manuel Díaz-Patón Porras es abogado de profesión, fundador del despacho Legaltrade, especializado en derecho mercantil y concursal, pero tiene también algunos negocios familiares en el campo. Nació hace sesenta y cinco años en Puertollano (Cuidad Real) y ha estado casado en dos ocasiones. Se separó de su segunda mujer y madre de sus dos hijos hace ya siete años.

Por su parte, tras su inesperada ruptura del periodista Pedro J. Ramírez en el año 2016 tras tres décadas juntos, Ágatha Ruiz de la Prada ha mantenido al menos dos relaciones más. Primero con Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre y expareja de Carmen Martínez Bordiú, y más adelante con Luis Gasset, a quien conoció en la pandemia y con el que estuvo hasta el pasado mes de mayo.

A pesar de que el pasado mes de noviembre ella misma aseguraba que se había acostumbrado a estar sola y que esto le venía bien para estar más centrada en el trabajo, parece que el amor ha querido llamar de nuevo a su puerta y le ha devuelto la sonrisa.