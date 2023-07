Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú no han tardado en convertirse en la pareja del verano. La relación está cada vez más consolidada y han decido dar un paso importante que han compartido con sus seguidores. Uno de los grandes problemas que tuvieron cuando empezaron a salir fue precisamente ese: parte del público dudó del noviazgo. Sobre todo señalaron a Adara, una experta en realities. Le acusaron de haberse acercado al sobrino de Pocholo para ganar peso en Supervivientes.

Adara Molinero ha demostrado que su intención no era acaparar la atención de la audiencia en concurso donde estaba participando. Sus sentimientos son tan sinceros que ha decidido aceptar la romántica propuesta que le ha hecho Bosco Martínez-Bordiú. «Ha dicho sí», ha desvelado el ganador de Supervivientes 2023 en sus redes sociales. No se habla de otra cosa. Juntos han conseguido que sus detractores tengan que agachar la cabeza.

La proposición de Bosco Martínez-Bordiú

Adara Molinero se ha ido de vacaciones con Bosco y con Jonan Wiergo, un influencer al que conoció en Supervivientes. La modelo ha confesado en sus redes que ha pasado «unos días increíbles con personas increíbles», haciendo referencia a los amigos que ha hecho en el programa, pero sobre todo a la presencia del sobrino de Pocholo. El joven le ha propuesto formalizar la relación, dar el paso final y ponerle nombre a lo que sienten: quiere ser su novio oficial.

Bosco Martínez-Bordiú, al ver que Adara estaba compartiendo muchos detalles de sus románticas vacaciones, ha roto su silencio y ha hablado del tema. Lo primero que ha hecho ha sido reconocer que estaba muy emocionado por lo que había ocurrido. «El otro día le pedí salir a Adara y me ha dicho que sí, estoy un poco revolucionado».

El ganador de Supervivientes, antes del concurso, era un rostro anónimo y no solía compartir este tipo de noticias en Instagram, pero su situación ha cambiado mucho. Desde que se acabó el programa se ha convertido en un rostro muy interesante para la crónica social y su noviazgo con Adara está dando mucho de qué hablar. A pesar de las críticas, ha triunfado el amor.

«Me empezó a gustar los últimos días»

El público dudó de la relación de Adara y Bosco por muchos motivos. El joven coqueteó con varias compañeras de Supervivientes y Adara supuestamente estaba interesada en otro concursante, el modelo Artùr Dainese. Sin embargo, al final del concurso se dio cuenta de algo: el que verdaderamente le llamaba la atención, por todo lo que le había demostrado, era el sobrino de Pocholo.

Según contó Adara, no han querido aprovecharse del romance, de hecho los primeros días se ocultaban para no llamar la atención. «Nos escondíamos. A mi me empezó a gustar los últimos días en playa pero no pasó nada hasta que llegamos a Madrid».

Bosco Martínez-Bordiú está en su mejor momento. Le ha pedido salir a Adara y ella le ha dicho que sí. El romance avanza a pasos agigantados. La modelo ha decidido apostar por la relación y ha dejado fuera de juego a todos sus rivales.