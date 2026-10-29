¿Sigue abierto el Mesón Tino 2.0 en Vallecas tras ‘Pesadilla en la cocina’?

El Mesón Tino 2.0 es el protagonista de una nueva entrega de Pesadilla en la cocina. Alberto Chicote y su equipo se han trasladado hasta el popular barrio de Vallecas, en Madrid, donde se encuentra es local que llegó a ser uno de los más visitados del barrio. En el pasado fue un éxito gracias a que Tino y Juanita, su mujer, se encargaban de llevar con cariño y duro trabajo la cocina y el servicio. En el pasado fue un negocio exitoso y todo un referente, pero desde que pasó a las manos de sus hijos las cosas han cambiado mucho. Entre comida que no es casera y deudas, el futuro de este clásico parece muy negro. Esta visita llega una semana después de su paso por La Morenita, el local que logró levantar en Ciudad Real.

Lo primero que se ha encontrado Chicote es con un cambio de situación, por lo que al llegar al primer local en el que se encontraba el Mesón Tino se han encontrado con cartel, pero con una pared y nada que se le pareciese a un restaurante. Tras dar una vuelta, se ha encontrado con el nuevo local, donde las cosas no van nada bien. Pese a que Tino, padre y fundador del restaurante cree que sus hijos lo llevan «muy bien» y hasta llega a decir que está «muy orgulloso» de su gestión, las cosas son muy diferentes. La empresa tiene una deuda de 20.000 euros, motivo por el que Vanesa e Iván hay meses que cobran menos que sus empleados. Esto les ha llevado a tener que recurrir a Chicote.

Tras comprobar que ya no queda casi nada del cariño de Juanita en los platos de la carta y que mucho de lo que venden es congelado, tuvo que ponerse manos a la obra. Tras un cambio de imagen completo, modernizándolo de verdad para el año 2026, tocaba el turno de la comida. Con todos esos cambios, Alberto Chicote consiguió que el servicio de reapertura fuese un éxito, por lo que dejaba encarrilado que el local siguiese funcionando. «Me voy contento como unas castañuelas», así se despedía del equipo con una sonrisa, no como le ocurrió en el restaurante El Loco, en el que no pudo hacer mucho por culpa de la actitud del personal.

¿Sigue abierto el Mesón Tino 2.0 después de ‘Pesadilla en la cocina’?

Lo cierto es que sí, que el restaurante continúa funcionando en la calle Ramón Pérez de Ayala, en el barrio de Puente de Vallecas. Eso sí, poco queda de la carta que dejó Chicote, pero la decoración y el impulso están dados. En redes sociales ha comenzado un buen trabajo de promoción. El local abre a las ocho de la mañana y cierra a las 23:30 h, tomándose los miércoles como día de descanso del personal.

Lo que dicen las reseñas

Es cierto que en plataformas como Google cuenta con 4,4 estrellas sobre cinco, pero si nos fijamos, lo cierto es que muchas de esas buenas reseñas se publicaron hace más de tres años, cuando todavía Tino y Juanita, padres de los actuales dueños, todavía no se habían jubilado. En los últimos años es cuando las buenas opiniones han bajado mucho.

«Una pena como tratan a la clientela. Uno va al desayuno y casualmente se les dañe el servicio de chicas todos los jueves. La atención de Vanesa deja mucho de desear», dice una clienta molesta.

«Lugar tranquilo, fresco, precios muy económicos y cantidades generosas. La camarera muy amable», es lo que dice una de las pocas reseñas recientes y positivas que hemos encontrado.

Esperamos que tras el empujón de Chicote y la publicidad que le pueda dar aparecer en televisión, el Mesón Tino 2.0 pueda mejorar sus cuentas y arreglar sus problemas.