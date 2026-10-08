¿Quién va hoy a ‘Rueda la letra’? Invitados famosos del 7 al 9 de octubre

Rueda la letra continúa con su camino en las tardes de Telecinco y tratando de hacerse un hueco entre los seguidores de los concursos en televisión, especialmente entre los fans de Pasapalabra. Para seguir consiguiendo adeptos, el programa de Carlos Sobera recibe como invitados a un director de cine, el humorista que representó a España en Eurovisión, una periodista de reportajes extremos y una presentadora que lo fue todo en los años 90 en televisión. Los cuatro se sentarán con Carlos Sobera y toman el relevo de María Adánez, Raúl Gómez, Sonia Ferrer y Víctor Palmero, que acompañaron a los concursantes del 4 al 6 de octubre.

José Corbacho

Nació en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 12 de diciembre de 1965. Dio el salto a la televisión nacional con Homo Zapping y pasó por Buenas noches y Buenafuente y La última noche. Como director debutó con Tapas en 2005, película que le valió el Goya a mejor director novel, y después dirigió Cobardes en 2008. Ha sido jurado de Tú sí que vales y Mira quién salta, y concursó en Tu cara me suena. Es también creador, director y actor de la serie Un nuevo amanecer.

David Fernández

Nació en Igualada (Barcelona) el 24 de junio de 1970. Entró en la compañía La Cubana en 1998 y se hizo popular en Una altra cosa, de TV3, con el personaje de El Gilipollas. Su gran éxito fue Rodolfo Chikilicuatre, que creó en 2008 y con el que representó a España en Eurovisión, donde quedó decimosexto. Ha participado en Polònia, Homo Zapping y MasterChef Celebrity, y en 2023 protagonizó con Edu Soto el docureality Dos de los nuestros, en Cuatro. En cine ha estado en Fuga de cerebros, Spanish Movie y Torrente 4: Lethal Crisis.

Samanta Villar

Nació en Barcelona el 16 de septiembre de 1975. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y empezó en TV3 como ayudante de realización. Presentó los informativos territoriales de TVE Cataluña durante seis años y fue enviada especial de TVE, por ejemplo para la muerte del papa Juan Pablo II. Después llegó a los reportajes personales con 21 días y Conexión Samanta, y más tarde con Samanta y…, La vida con Samanta y Samanta y la vida de….

Ivonne Reyes

Nació en Valencia (Venezuela) el 8 de octubre de 1967. Empezó en España como azafata de El precio justo y en 1993 debutó como presentadora con Todo por la pasta. Después condujo El gran juego de la oca, La noche prohibida, El verano de tu vida y Tensión sin límite. Como concursante ha pasado por Mira quién baila, Gran Hermano VIP en 2017 y Supervivientes, y en ficción se la recuerda por su papel en La verdad de Laura.