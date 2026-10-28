¿Por qué no hay hoy, 28 de octubre, capítulo de ‘Sueños de libertad’?

Antena 3 no emite hoy, 28 de octubre, Sueños de libertad. Como bien saben los espectadores de la cadena líder de Atresmedia, de lunes a viernes, los espectadores tienen la oportunidad de ver un nuevo capítulo de esta popular ficción española. Una emisión que se ha vuelto rutina para muchos, y no es para menos. Pues cada vez son más las personas que siguen de cerca la trama que se plasma en esta serie. De hecho, en el capítulo del pasado martes, 27 de octubre, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver cómo Salva se siente muy preocupado. Lo que ha sucedido últimamente lo tiene muy inquieto. Pero a esto hay que sumar que tiene una conversación con Tomás donde él le habla de muy malas formas.

Paralelamente, se mostró cómo Claudia descubre que Paula no tiene una relación con Salva. Una verdad que la llevará a tener un cara a cara con ella. Por otro lado, respecto al proyecto, vimos cómo Luis le confirma a su tío Damián que el producto contiene notas amizcladas. Pero, lejos de quedar aquí, también se vio cómo Julia decidió volver a casa. Pues, la niña cree que Gabriel está muy arrepentido por lo sucedido. Pero su forma de pensar cambia cuando Beatriz le cuenta qué es lo que ha estado haciendo él en contra de su familia. Ante esto, lo que está claro es que la serie está en un punto muy importante de su historia. Sin embargo, ya informamos que esta tarde no se mostrará su continuación.

¿Por qué no hay capítulo de ‘Sueños de libertad’ hoy, 28 de octubre?

Tal y como el equipo de Happy FM ha informado a lo largo de toda la mañana, lamentablemente, España se ha despertado con una terrible noticia. Un nuevo accidente ferroviario ha dejado decenas de muertos y heridos. Según ha confirmado la Junta de Castilla-La Mancha, dos trenes han colisionado y se han desprendido varios vagones por un terraplén en Urda, Toledo. Una gran tragedia que tiene a todos con el corazón en un puño.

Por ello, los medios de comunicación de todo el país están en alerta para informar de la última hora de este caso. Y es que, hasta la hora en la que se está escribiendo esta noticia, ya se han confirmado un total de 64 fallecidos. Así pues, ante este tipo de situaciones y tragedias, las principales cadenas de televisión suelen aplicar cambios en su programación. Pues, la prioridad siempre es la última hora.

En el caso de Antena 3, la cadena ha cambiado su programación por completo. De esta manera, ha cancelado la emisión de Sueños de libertad, que iba a emitir el episodio 678. Pero, además, también se ha anunciado que Pablo Motos y su equipo de El Hormiguero tampoco saldrán en antena hoy. Pues, se pretende cubrir la última hora de todo lo que esté sucediendo con respecto al accidente ferroviario de Urda. Una información que aportará, desde las 16:00 horas, el equipo de Y ahora Sonsoles.