Avance de ‘Valle Salvaje’ hoy, 14 de octubre: Rosalía duda si contárselo todo a Rafael

Valle Salvaje continúa siendo una de las series más exitosas de la televisión en nuestro país y lo demuestra con grandes audiencias cada tarde. En el capítulo 504, emitido ayer martes, Genaro cruzó una línea que provocó que Bárbara tomara distancia. Enriqueta, por su parte, sorprendió a José Luis con una propuesta de matrimonio para perdonarle la deuda, a la espera de saber qué dirá el que hasta ahora ha sido su enemigo. Y la boda de Alejo y Manuela se torció, aunque quedaba por ver para quién.

¿Qué pasará hoy, miércoles en el capítulo 505 de ‘Valle Salvaje’?

El capítulo de hoy arranca con caos en la Casa Grande tras las acusaciones de don Hernando. Acorralado, Alejo suplica a Manuela que diga la verdad, pero ¿de qué lado está ella? Después de varios días intentando aplazar la conversación con su padre, la joven se enfrenta a una decisión que puede cambiarlo todo para ella y para la pareja que quería separar.

Hernando no se queda ahí. También humilla a Enriqueta delante de José Luis, justo después de que ella sorprendiera a este con su propuesta de matrimonio. El enfrentamiento llega, por tanto, cuando Enriqueta acababa de dar un paso arriesgado y no sabemos cómo afectará a su plan.

Mientras tanto, Rosalía está a punto de confesárselo todo a Rafael. La pregunta es si se atreverá. Tras sus últimos choques con José Luis y la ruptura con su hermana, el capítulo la coloca ante un momento decisivo en su relación con él.

Lo que viene el resto de la semana

El jueves, en el capítulo 506, Manuela estalla contra Alejo y Luisa, que ya no saben cómo conducirla, y más tarde se desahoga con Braulio. Victoria, decidida a no ocultar nada a Mercedes, le hace la confesión de las confesiones, y la vida de Lucas peligra. El viernes, en el 507, Victoria se abre en canal ante Mercedes y justifica el asesinato de Pilara, mientras Hernando acelera los preparativos de la boda y José Luis impone a Alejo un destino humillante.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que las acusaciones de Hernando son el detonante de la semana: cuando todos están pendientes de bodas y deudas, que alguien lo ponga todo sobre la mesa deja a Manuela y a Alejo sin margen para seguir esperando. Nos parece que Enriqueta es quien más tiene que perder si Hernando la humilla delante de José Luis, justo cuando acababa de dar su paso más audaz. Y en el caso de Rosalía, que esté a punto de confesárselo todo a Rafael indica que el silencio ya le pesa más que el riesgo.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.