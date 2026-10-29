Avance de ‘La Promesa’ de hoy jueves 29 de octubre: el plan de Jacobo para que su padre acepte su boda

El capítulo de La Promesa que se emite hoy, jueves 29 de octubre, es en realidad el que debía haberse emitido ayer, miércoles 28. TVE cambió por completo su programación para emitir una edición especial de Directo al grano y un especial informativo sobre el accidente entre dos trenes en Urda (Toledo), que ocuparon la franja de las dos series de la tarde. Hoy jueves la cadena pública ha vuelto a cambiar su programación habitual, aunque ha sido la serie Valle Salvaje la que ha sido la perjudicada, por lo que el capítulo de La Promesa se mantiene con normalidad.

Qué pasó en el último capítulo emitido

En el capítulo 935, Curro se disculpó con Máximo y el duque de Buenaventura templó con Ángela: no se inmiscuirá en sus decisiones, pero el palacio sigue siendo suyo. Martina contó a Adriano su pacto con el marqués para librarse de Casilda, pero Alonso no logró ablandarla: o Jacobo se casa ya, o ella se lo lleva. Mientras, María y Carlo tuvieron que compartir cama por orden de Alonso, aunque él durmió en el suelo, y Ciro, muy estresado por la estafa de las licencias, quiso dar marcha atrás y exigió a Lorenzo que le devolviera el dinero.

Capítulo 936 de ‘La Promesa’: Lorenzo convence a Ciro

Lorenzo convence a Ciro de no echarse atrás con las estafas: si reculan, resultará incluso más sospechoso. Tomasa felicita a Candela por plantarse ante Simona y la azuza para que no baje su hostilidad. Ricardo y Cristóbal se muestran rabiosos porque Julio haya salido indemne del sabotaje de la boda, y Teresa, testigo, calla.

Julieta intenta hablar con Manuel de un cobro irregular de los manuales, pero él la esquiva. Curro dice que vigilará a Beni para dar con Pía, y Manuel se ofrece a ayudar. Máximo cuenta a Leocadia que Ángela rechazó su palacio, y ella se muestra orgullosa de la integridad de su hija.

Casilda sorprende a Jacobo discutiendo con Adriano y Martina. Quiere pasear con Martina, pero ella declina la oferta y la pone en su sitio cuando Casilda juzga su personalidad. Jacobo tiene un plan para que su padre acepte su boda: contarle que Martina está embarazada. Ella lo está valorando cuando llega Adriano.

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que el capítulo llega con una trama que se complica por varios frentes: el plan de Jacobo y Martina para frenar a Casilda, la estafa de Lorenzo y Ciro y la rivalidad entre las cocineras. Nos llama la atención que Martina valore anunciar un embarazo justo cuando Adriano aparece en la escena.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, a partir de las 18:35 horas, en La 1.