Audiencias ayer, 26 de octubre: ‘En tierra lejana’ y ‘La isla de las tentaciones’ siguen con su lucha

El lunes 26 de octubre, Antena 3 Noticias 2 volvió a ser lo más visto del día con 2.213.000 espectadores y un 17,9% de cuota de pantalla, y Antena 3 repitió como la cadena más vista, con un 13,6%, aunque este dato a cinco días de final de mes no será suficiente para que consiga su remontada con La 1 por ganar el mes. En el prime time, El Hormiguero, con Juan Jesús Vivas -presidente de Ceuta- como invitado, lideró con un 13,6% y 1.678.000 espectadores, por delante de La Revuelta, con Juan José Millás (12,2% y 1.474.000). Después, en la segunda parte de la noche, la serie turca En tierra lejana siguió líder con un 12,6%, aunque solo medio punto por encima de La isla de las tentaciones (12,1%).

‘En tierra lejana’ sigue líder sobre ‘La isla de las tentaciones’ en coincidencia

En la franja en la que coincidieron (de 23:23 a 1:05 horas), En tierra lejana, de Antena 3, registró un 12,6% y 839.000 espectadores y continuó al frente. Cedió 1,4 puntos respecto a su entrega anterior, y su ventaja sobre La isla de las tentaciones se redujo de 1,4 puntos a medio punto. El reality de Telecinco firmó un 12,1% y 803.000 espectadores en esa franja y, en el total de su emisión, un 12,8% y 761.000. Por último, MasterChef Celebrity Legends, en La 1, subió cinco décimas con un 11,2% y 745.000 espectadores en la coincidencia, y un 11,8% y 591.000 en el total del programa.

‘El Hormiguero’ manda y ‘La Revuelta’ es segunda tras liderar el pasado jueves

El Hormiguero fue lo más visto del prime time con un 13,6% y 1.678.000 espectadores, con la entrevista a Juan Jesús Vivas. La semana pasada, el programa había marcado un 15,4% y 1.876.000 en su primer lunes, con Pepe Navarro y Flo, de modo que baja 1,8 puntos y 198.000 espectadores. La Revuelta, con Juan José Millás, se quedó en un 12,2% y 1.474.000, volviendo a datos más habituales en su audiencia después del récord del pasado jueves con Pedro Sánchez.

Horizonte, en Cuatro, anotó un 10,8% y 1.340.000, y First Dates, en Telecinco, un 8,4% y 1.040.000. El Inintermedioarcó un 6,3% y 789.000. En Movistar Plus, la gala del Balón de Oro reunió a 639.000 espectadores, con un 5,7%, y Cifras y letras, en La 2, firmó un 4,6% y 589.000.

Cadenas e informativos

Antena 3 Noticias 2, emitido a las 21:04 horas, fue lo más visto del día: 2.213.000 espectadores y un 17,9%. Un total de 3.414.000 personas vieron al menos un minuto del informativo, que aportó 0,9 puntos a los 13,6% que firmó Antena 3 en el total del día. El minuto de oro fue a las 21:02 horas, durante Pasapalabra, con 2.589.000 espectadores.

Por detrás de Antena 3 se situaron La 1, con un 13,4%, y las temáticas de pago, con un 11,4%, y las autonómicas de FORTA ocuparon la cuarta plaza con un 9%. En el ranking de octubre, La 1 lidera con un promedio del 13%, seguida de las temáticas de pago (12,5%) y Antena 3 (12,3%).

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que el dato más llamativo de la noche es la reducción de la ventaja de En tierra lejana: pasar de 1,4 puntos a medio punto sobre La isla de las tentaciones hace pensar que el pulso en la coincidencia seguirá abierto. Nos llama también la atención que El Hormiguero pierda casi dos puntos respecto al lunes de la semana pasada.