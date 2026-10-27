La surrealista hoguera de Miguel y Mara termina con el pijama de ella en el fuego

La hoguera de confrontación que Miguel pidió la semana pasada ya es historia de La isla de las tentaciones, y no precisamente por lo romántica. Después de ver las imágenes de Mara y Juanpi, el concursante llegó a su cita con Sandra Barneda con las ideas muy claras y con una rabia que no consiguió esconder. «Esta noche no me sale», reconoció cuando la presentadora les pidió que se hablasen desde el corazón. Lo que vino después fue un cara a cara durísimo. Miguel le reprochó que se sintiera orgullosa de lo que había hecho y le soltó una frase que resumía todo lo que sentía: «No sabes querer a nadie, quiérete tú». Le recordó, además, que ya le había advertido de lo que podía pasar si entraba Juanpi, y fue tajante: «Dais vergüenza los dos». Incluso le devolvió la pulsera con su nombre: «Me da asco tener esto».

Mara, por su parte, no negó lo que había pasado, pero sí quiso matizar. «Soy infiel, pero no falsa», se defendió, antes de reconocer que se sentía «la peor persona del mundo» por haberle hecho tanto daño. Al ver en la tablet lo mal que lo había pasado Miguel, se vino abajo: «Estoy destrozada, es que no sé ni si sigo enamorada de Juanpi». Aun así, terminó admitiendo que no podía seguir con él porque sentía algo por el tentador. «Le veo y no puedo, le quiero mucho», confesó. Y justo cuando parecía que la hoguera no podía dar más de sí, apareció el propio Juanpi, que entró cantando hasta que Sandra Barneda tuvo que pararle con un «Por favor». El giro, sin embargo, no fue el que Mara esperaba.

El pijama, al fuego

Mara le dijo que quería irse con él, pero Juanpi le pidió tiempo: «Lo mejor es irnos solos y cuando lo tengamos claro volver a intentarlo». Así que los tres abandonaron la isla cada uno por su lado.

Antes de marcharse, Miguel protagonizó el momento más surrealista de la noche: echó al fuego el pijama de Mara, y fue el propio Juanpi quien acabó sacándolo de la hoguera.

Así lo vimos en La isla de las tentaciones, en Telecinco. Sandra Barneda despidió a Miguel con un deseo: «Espero que encuentres el amor que tú quieres y deseas».