¿Qué pasó ayer en ‘La isla de las tentaciones’? Resumen de las hogueras

Si alguien pensaba que La isla de las tentaciones ya no podía subir más el tono, la entrega de este miércoles demostró lo contario. Las hogueras de las chicas arrancaron con uno de los momentos más esperados de la edición: Náyades descubrió por fin que Nacho de Borbón había caído en la tentación con Paula, su ex, y que lo suyo había ido más allá de los besos. Lejos de venirse abajo, la novia del primo del rey tiró de ironía: «Que se vaya ella a comer a la Zarzuela». Eso sí, acabo quitándose los tacones y saliendo corriendo a tomar aire. Paola, por su parte, confirmó sus peores sospechas sobre Sergio e Irini y fue tajante: «Te vas a ir a la mierda como nunca te has ido». Paula se quedó impactada con el comportamiento de Kico, Gema vio cómo Rubén cambiada de tentadora favorita y Mara se derrumbó al saber que no había imágenes para ella.

En la hoguera de los chicos, la tensión no fue menor. Sergio rompió a llorar al ver a Paola haciendo la cucharita con Josué y reconoció que se estaba dando cuenta de que «no era una relación como creía». Kico, por su parte, sintió que perdía a Paula al ver su química con Fran. Pero las imágenes más duras de la noche fueron para Miguel. El concursante confirmó que Mara había llegado hasta el final con Juanpi y no pudo contener las lágrimas durante todo el visionado. Tuvo que salir de la hoguera para recomponerse y, a su vuelta, se abrazó a Sandra Barneda. Mientras tanto, Rubén vivía su propio infierno. Al ver a Gema reír, jugar y besarse con Javi, no aguantó más y acabó dando un golpe a la tablet y la rompió, un gesto que la presentadora no dejó pasar.

Miguel pide la hoguera de confrontación con Mara

Tras lo vivido, Miguel lo tuvo claro y pidió una hoguera de confrontación con Mara. «Necesito decirle todo lo que me ha hecho, cómo me ha destrozado», explicó. Barneda la aceptó al momento.

Rubén, en cambio, buscó justificarse ante la presentadora: «¿Qué diferencia hay entre lo que ha hecho ella y lo que he hecho yo?». La respuesta de Barneda fue demoledora: «Para empezar, que ella no ha roto la tablet».

Así se vivió en La isla de las tentaciones, en Telecinco, que volvió a liderar en audiencia su franja con un 13,8% de cuota de pantalla. La próxima entrega llega cargada y ya tenemos muchas ganas de verlo desde la redacción de Happy FM.