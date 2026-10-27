¿Quién fue el expulsado de ayer de ‘MasterChef Celebrity Legends’?

Como cada lunes, MasterChef Celebrity Legends regresó una noche más al prime time de La 1 de Televisión Española. El popular formato se encuentra en un punto importante de su edición. Pues, cualquier mínimo error puede conducir a la expulsión. Una situación de la que volvimos a ser testigos en el programa de anoche. Y es que, si la semana pasada la audiencia se quedó conmocionada con la eliminación de Anabel Alonso, esta semana no ha sido menos. Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz ya buscan al mejor aspirante y no están dispuestos a dejar pasar los errores que a lo mejor dejaban ir en las primeras galas.

De esta manera, este 26 de octubre, los espectadores vieron cómo el formato ejecutaba sus primeras pruebas antes de conocer a los delantales negros que se jugarían su permanencia en la prueba final. De esta manera, Flo, David Bustamante, Paz Vega, María Escoté y Juan Betancourt fueron los concursantes que peor ejecutaron los cocinados en las pruebas anteriores. Por ello, los jueces les dictaron sentencia. La organización les propuso elaborar un plato salado, estilo libre, pero con el peligro de añadir un sabor de helado como aceituna negra de Kalamata, de salmón ahumado o de foie. Un reto bastante peculiar cuyos resultados no dejaron indiferentes a los jueces.

¿Quién fue el expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’ ayer, 26 de octubre?

Claramente, el reto no era nada fácil. Por ello, Flo, fue un paso por delante y aprovechó que tenía el pin para autosalvarse de la expulsión. Un movimiento bastante inteligente y con el que dejó claro que ni él mismo creía que pudiese hacer un cocinado en condiciones. Por lo tanto, David Bustamante, Paz Vega, María Escoté y Juan Betancourt fueron los que se tuvieron que enfrentar a la prueba.

Algunos tuvieron problemas con los nervios y otros con el tiempo, pero la cata ya estaba destinada. Así pues, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz comentaron que Juan Betancourt había realizado una «mezcla rara» del tartar; de María Escoté se interesaron por el carpaccio «bien trabajado»; sobre el plato de David Bustamante comentaron que le faltó sabor y, por último, respecto al plato de Paz Vega señalaron que era un «sí pero no». Por lo tanto, ninguno de los delantales negros logró ejecutar la prueba de manera correcta.

Sin embargo, uno de ellos debía abandonar el concurso y los jueces lo tuvieron claro. «El aspirante que no continúa en las cocinas es Juan Betancourt», anunció Pepe Rodríguez. Ante ello, el participante aceptó su expulsión con deportividad, pero con tristeza. «Como esta vez me he preparado bastante, tenía más conocimientos en general de cocina, quería hacer muchas cosas, avanzar mucho y, al final, pues, he apretado poco. He superado mi marca anterior, ocho programas, de seis a ocho», comentó. Unas palabras finales con las que hizo referencia a la primera vez que participó en el formato. «Esta vez lo he pasado mucho mejor. Primero por el equipo, los chavales, que son increíbles», dijo.

Asimismo, al igual que sus compañeros, antes de irse, Juan Betancourt dijo qué compañero le gustaría ver ganar MasterChef Celebrity Legends.»Me gustaría que ganara Flo. Yo sé que tiene mucho talento y es una persona que me ha dado mucho cariño también. Pero creo que va a ganar Marinita que lo hace todo bien y es una crack», dijo a modo de conclusión.