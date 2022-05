Thibaut Courtois, ex portero del Atlético de Madrid, fue el hombre más pitado por la megafonía cuando las alineaciones del derbi fueron anunciadas. El belga disputó varias temporadas con la entidad rojiblanca hasta que en 2018 fichó por el Real Madrid previo paso por el Chelsea. El jugador no fue de la partida y se quedó en el banquillo, pero no se libró de ser abucheado. Su placa también fue escupida por los seguidores del equipo colchonero.