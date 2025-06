Zubimendi abre de par en par las puertas a fichar por el Real Madrid

Martín Zubimendi abre sus puertas al Real Madrid. El centrocampista de la Real Sociedad, concentrado ahora con la selección española, ha admitido que «será un verano largo» y que no sabe «cómo terminará», dejando claro que cualquier escenario es posible en los próximos meses. Xabi Alonso quiere a Martín, pero el internacional gusta también en la Premier League. Hace unas semanas, se daba incluso por hecho su traspaso al Arsenal.

Sin embargo, cuando le preguntaron a Martín Zubimendi por la posibilidad de que Xabi Alonso, su referente y ex entrenador en el Sanse (filial de la Real Sociedad), le llame para fichar por el Real Madrid, el futbolista txuri urdin no quiso cerrarse ninguna puerta. «Siempre he dicho que Xabi es mi ídolo, y fue un privilegio tenerlo como entrenador en la Real B. ¿Y si me llamara ahora? No quiero hablar de esa hipótesis, prefiero hablar del presente. Sería una falta de respeto hablar de eso mientras estoy con la selección», relató el jugador este pasado martes.

Además, Martín Zubimendi quiso aclarar los rumores que le situaban en el Arsenal, negando rotundamente cualquier tipo de acuerdo con la entidad londinense. En su entrevista con la Radio Nacional de España (RNE), el nativo de San Sebastián explicó que publicó fotos en una playa española para desmentir que estaba pasando los reconocimientos médicos con los gunners: «Lo hice para dejar claro que esos rumores no eran ciertos».

🤔 Toda Europa quiere a Martín Zubimendi ⚽️ 🗣️ «Muchas veces me levanto y leo cosas que no sabía que había hecho». ⁉️ ¿Qué haría si le llama Xabi Alonso? «Es mi ídolo, pero no entro en hipótesis, me centro en la selección». 🔴DIRECTO @rne| https://t.co/eFxzi9CI2j pic.twitter.com/2na1HP9zDR — RadiogacetaRNE (@RadiogacetaRNE) June 3, 2025

El Real Madrid no cuenta con Zubimendi… y tampoco con Stiller

El Real Madrid continúa planificando la próxima temporada con la mirada puesta en reforzar su plantilla. No obstante, según ya contó OKDIARIO, ni Martín Zubimendi ni Angelo Stiller figuran en los planes del club blanco para este próximo verano. Ambos futbolistas, que en las últimas semanas han sido vinculados con el cuadro madridista, han quedado descartados por la dirección deportiva, que tendría otras prioridades para el centro del campo.

Martín Zubimendi, actual jugador de la Real Sociedad, ha sido uno de los nombres más recurrentes en los rumores de fichajes relacionados con el Real Madrid. Sin embargo, el centrocampista donostiarra no ha sido nunca una opción real para el club de Concha Espina. A pesar de su buen rendimiento en la Liga y su perfil como mediocentro organizador, la dirección deportiva del Real Madrid no ha valorado seriamente su fichaje. El club blanco considera que el perfil de Zubimendi no encaja en la idea de juego ni en la estrategia de futuro que manejan para su plantilla.

Por su parte, Angelo Stiller, mediocentro alemán del Stuttgart, también fue relacionado recientemente con el Real Madrid. Sin embargo, como ya explicó el OKDIARIO, Stiller no entra en los planes del club madridista. A pesar de su progresión en la Bundesliga y de su juventud, los despachos de Chamartín no contemplan su incorporación ni ha iniciado movimientos para hacerse con sus servicios. El club blanco tiene claro que busca otro tipo de futbolista para reforzar la medular y Stiller no cumple con los requisitos que se están buscando en la entidad.