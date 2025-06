Stiller no entra en los planes del Real Madrid

El Real Madrid busca un centrocampista para llenar el vacío dejado por Toni Kroos hace ya más de un año. El alemán jugó su último partido con los blancos el 1 de junio de 2024 en Wembley, cuando los blancos ganaron la final de la Champions contra el Borussia Dortmund. Desde ese momento, la entidad madridista sabe perfectamente que antes o después iban a tener que reforzar el medio del campo. El primer año post Toni confirmó esta teoría y este verano parece que sí llegará un jugador en esa posición, aunque el elegido no es Angelo Stiller.

El jugador alemán que juega en el Stuttgart no entra en los planes del Real Madrid para reforzar el centro del campo este verano. Es cierto que el germano cumple muchos de los requisitos que busca la entidad madridista para llegar al club blanco empezando por su edad, ya que tan sólo tiene 24 años. Además, Xabi Alonso le conoce a la perfección, ya que ambos coincidieron en la Bundesliga, pero la realidad es que la dirección deportiva madridista no se plantea este fichaje en estos momentos.

Stiller tendría un precio cercano a los 50 millones de euros. El Real Madrid se debería sentar a negociar con el Stuttgart, que le fichó hace un año del Hoffenheim por 5,5 millones de euros. Por lo tanto, la operación para la entidad germana sería perfecta, pero el club blanco no se plantea hacer una oferta por este futbolista en este momento. Además, hay que destacar que en 2026 la cláusula de salida de este jugador sería de 36 millones de euros. Con todo, si el Stuttgart quiere invalidar esa cláusula, puede hacerlo pagando dos millones de euros al mediocentro antes de que empiece 2026. No obstante, no es algo que preocupe a los madridistas en estos momentos, puesto que tienen otros objetivos.

Kroos no ha recomendado nada

El representante de Stiller es Volker Struth, mismo agente que tenía Toni Kroos cuando era jugador del Real Madrid. De hecho, el alemán ahora forma parte del accionariado de la agencia. No obstante, el ex madridista no ha recomendado este fichaje a la entidad blanca, a pesar de que su relación con la cúpula madridista es muy positiva y cualquier consejo suyo sería escuchado.

En definitiva, el Real Madrid busca un centrocampista para reforzar el centro del campo, pero Stiller no es el elegido por la dirección deportiva madridista, que sigue peinando el mercado en busca de un futbolista que encaje a la perfección en la idea que tiene el club y Xabi Alonso.

Sin olvidar lo que ya hay

No obstante, a pesar de que el Real Madrid es partidario de reforzar el centro del campo, la realidad es que tanto el club como Xabi Alonso tienen claro que la materia prima que tienen en la plantilla ya es más que notable. Desde la entidad confían en que el técnico vasco sea capaz de sacar lo mejor de los centrocampistas que tiene la entidad blanca en su equipo.