Xabi Alonso: «El último día del Mundial seremos mejor equipo que el que hemos empezado»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación horas antes de debutar como nuevo entrenador del Real Madrid. Los blancos se estrenarán en el Mundial de Clubes este jueves a las 21:00 hora peninsular española ante el Al Hilal. Los madridistas buscarán comenzar con las mejores sensaciones la andadura en una nueva competición que tienen como reto ganarla.

«Hoy en día es fundamental que haya equilibrio. Que haya compromiso y todos estén involucrados en todas las fases. Quiero un equipo que esté junto, lo hemos hablado porque eso nos va a facilitar mucho. Estoy seguro de que el último día del torneo seremos mejor equipo que el que hemos empezado, porque vamos a ir corrigiendo cosas. El punto de partida es mañana; veremos dónde acabamos», especificó Xabi Alonso en cuanto a su visión del nuevo Real Madrid.

El técnico tolosarra fue preguntado por el estado de salud de un Mbappé que no se entrenó con el equipo debido a un catarro. «Kylian se encontraba algo mejor esta mañana, pero no lo suficiente. Hace mucho calor y era mejor que no entrenara. Pero lo esperaremos hasta el último momento. Mañana por la mañana decidiremos», dijo.

Por otra parte, también quiso hablar de los múltiples lesionados que tiene en el equipo y que afrontan la fase final de su recuperación. «El resto de jugadores tienen ganas, pero están en diferentes fases de su recuperación. Rüdiger hizo un esfuerzo brutal y esta temporada y no sé si mañana entrará en convocatoria, pero progresa bien y será el primero en volver. El resto necesitarán un poco más de tiempo Camavinga también está mejorando rápido, pero necesita tiempo», aseveró.

Xabi Alonso no quiso tirar de falsa modestia y explicó que el equipo es candidato al título del Mundial de Clubes pese a los cambios. «Sin duda, el Madrid siempre será candidato. Pero luego hay que demostrar. No nos cegamos demasiado con el 13 de julio, porque hay que dar muchos pasos hasta ahí. Pero es el objetivo», añadió.

Finalmente, el técnico no quiso poner fecha a cuándo su Real Madrid estará a pleno rendimiento, aunque eso no le quita exigencia por ganar. «No lo sé, pero estamos trabajando en este proyecto desde el primer día. Y estoy muy contento con la plantilla, con los fichajes. Huijsen y Trent con jugadorazos, gente que no necesita mucho entrenamiento, mucha teoría. Sino que aprenden rápido. Empieza un proceso y mañana empezamos», zanjó con mucha ilusión.