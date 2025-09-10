Xabi Alonso toca madera: el Real Madrid regatea al virus FIFA… de momento

Buenas noticias por Valdebebas. Este miércoles han hecho acto de presencia en la Ciudad Real Madrid el grueso de los internacionales madridistas. Tras dos días de descanso, Xabi Alonso ha podido contar con Carvajal, Huijsen, Courtois, Brahim, Rudiger y Arda Güler. Todos ellos han llegado sin problemas físicos. Entre el jueves y el viernes se incorporarán los que faltan, que son Mastantuono, Valverde, Mbappé, Tchouaméni, Alaba y Gonzalo.

Por otro lado, Camavinga y Bellingham siguen progresando de sus respectivas lesiones. Este miércoles han vuelto a hacer algunos ejercicios sencillos con el grupo antes de seguir con sus trabajos individualizados para su recuperación completa. Mientras, Mendy y Endrick hicieron todos sus trabajos de manera individualizada. Ninguno tiene fecha de regreso.

La sesión de este miércoles comenzó para los jugadores del Real Madrid con trabajo físico de elasticidad y fuerza sobre el césped. Después, los futbolistas realizaron series de combinaciones y ejercicios de presión para continuar con una fase táctica defensiva y ofensiva. Por último, disputaron varios partidos en diferentes formatos.

Hay que recordar que el Real Madrid viajará el próximo viernes a San Sebastián, donde el sábado a las 16:15 se medirá a la Real Sociedad en el Reale Arena. Este partido corresponde a la cuarta jornada de Liga y los madridistas buscarán seguir con su pleno de victorias. Los de Xabi Alonso son líderes, empatados a puntos con el Athletic, pero con mejor diferencia de goles.

Tras este partido, el Real Madrid comenzará un maratón de partidos, ya que el próximo martes comienza la Champions. Los blancos reciben en el estadio Santiago Bernabéu al Olympique de Marsella, en el que será el primer encuentro de la fase liga de la máxima competición continental.