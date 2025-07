Xabi Alonso: «Mañana decidiremos si juega Mbappé»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a Real Madrid y Borussia Dortmund. Los blancos buscan las semifinales de la competición, donde se medirían al ganador de la eliminatoria que enfrentará a PSG y Bayern. Xabi comenzó la rueda de prensa dando el pésame a la familia de Diogo Jota y André Silva.

Sobre el partido, fue claro: «Tras estar en cuartos hay que seguir dando pasos y el siguiente es un Dortmund que es un top de Europa. Necesitamos completar el partido a gran nivel y estamos con ganas». «Se encuentra mejor, ha ido recuperando y ha podido entrenar. Mañana por la mañana decidiremos si juega», comentó sobre la posible titularidad de Mbappé.

Xabi también habló de Gonzalo y su futuro: «Cuento con los tres. De cara a las decisiones, pensando en la planificación, estamos en rendimiento inmediato en una competición intensa que es un Mundial. Las decisiones las tomaremos a posteriori».

«Es un error que a veces cometemos los entrenadores. El Dortmund se parece más al anterior que el Real Madrid. Son buen equipo, van en línea ascendente, están compitiendo bien y creo que mañana son los jugadores los que ganan los partidos», comentó sobre el encuentro.

Sobre si Mbappé y Gonzalo pueden jugar juntos, fue claro: «Claro que pueden hacerlo dependiendo del momento y de las necesidades que tengamos. Si el contexto lo pide». «El tiempo está siendo reducido, pero creo que Tchouaméni puede hacer las dos funciones, tanto en el centro del campo como de central, por lo que no nos vamos a cerrar a una sola idea. Nos iremos adaptando dependiendo del rival. Los jugadores son los que tienen que tomar las últimas decisiones», comentó sobre el dibujo del equipo.

Xabi Alonso volvió a elogiar a Valverde, aunque no se juega carné de entrenador, como sí hizo Ancelotti: «Había hecho tanta carrera que se lo podía permitir (ríe). Yo estoy empezando, no puedo arriesgar tanto. Va a hacer muchos goles».

«Estamos en la acción, a veces sale mejor y otras peor, pero sí necesitamos esa acción, esa adrenalina en el juego porque es ganar o irse a casa», explicó sobre el momento del equipo. Por otro lado, comentó lo que le llamo la atención de Tchouaméni: «Le había visto mucho, pero ves que es inteligente a la hora de coger los conceptos. Hay que buscar complementariedad en esa zona».

También habló de qué consejos puede dar a Güler: «Tiene que anticipar antes que reaccionar. Si la posición es mejor, llegas antes al duelo. Hará fallos, pero también aciertos. Es un momento de invertir para que haya un desarrollo de él. Lo está haciendo bien y le seguimos empujando para que madure y pueda hacer errores».

Xabi también comentó el momento de Rodrygo: «Estoy seguro de que puede volver a su mejor versión. Ayer hablé con él, está con una mentalidad positiva, con ganas y preparado para cuando se le necesite».

«Hay que convivir con ello, por eso hacemos quizá los cambios antes. Valverde está teniendo un gran desgaste y estaba con molestias, pero se ha recuperado sin problema», explicó sobre el desgaste de los partidos.

«Gonzalo lo está haciendo muy bien. Está aprovechando la oportunidad con su trabajo y sus goles. Está demostrando lo que esperábamos y estamos contentos con él», aseguró sobre el canterano.

Xabi Alonso no se mostró partidario de poner en el futuro tiempos muertos en el fútbol: «Cuando toca intentas aprovechar, pero hay que mejorar el fútbol de una manera natural. Hay que contemplarlo. No digo que no, pero en condiciones normales no sé si es lo mejor».

Por otro lado, habló del plan que tienen para preparar la próxima temporada: «Lo tenemos que ir anticipando. Necesitarán vacaciones y luego poco tiempo de entrenamiento, la mayoría en Valdebebas. No iremos a ningún sitio. Veremos cuando empezamos la Liga, pero va a ser una pretemporada atípica y tendremos que comenzar otra temporada ya con las decisiones tomadas».

Por último, habló del parte médico: «La convocatoria va a ser la misma. Camavinga todavía no está para ir a la lista. La importancia del partido es la que es».